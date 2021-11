Com vantagem, Figueirense aposta no fator casa para encerrar jejum de 25 anos na Copa Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 12 (AFI) – O Figueirense está a um empate de conquistar o título da Copa Santa Catarina. E para garantir o troféu no ano do centenário, o time do técnico Jorginho apostará no fator casa. O Figueirense ostenta aproveitamento de 66,7% como mandante. São três vitórias, um empate e só uma derrota.

E tem mais! Na primeira fase, o Figueirense bateu o Juventus por 3 a 2. Os times voltarão a se encontrar no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na próxima segunda-feira (15), feriado da Proclamação da República, às 15 horas. O Figueirense ainda poderá jogar pelo empate, uma vez que tem melhor campanha. Na ida, em Jaraguá do Sul, a primeira partida da final terminou sem gols.

JEJUM!

O Figueirense tenta encerrar um jejum de 25 anos. O último título do clube da capital na Copa Santa Catarina foi em 1996. Agora, a volta olímpica dará ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2022 e uma premiação de R$ 600 mil.

A final terá arbitragem de Ramon Abatti Abel. Os assistentes serão Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes, enquanto Luiz Augusto Tisne será o quarto árbitro, e Johnny Barros de Oliveira será o quinto árbitro.

CAMPANHA DO FIGUEIRENSE EM CASA:

Figueirense 3 x 2 Juventus

Figueirense 3 x 0 Joinville

Figueirense 1 x 3 Criciúma

Figueirense 3 x 1 Avaí

Figueirense 0 x 0 Marcílio Dias