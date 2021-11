Com vitória do Corinthians em clássico, confira TODOS os RESULTADOS deste DOMINGO – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – O domingo (21) foi daqueles para os amantes do futebol, com grandes jogos do começo ao fim do dia. Destaque para os jogos do Brasileirão e da Série B. No clássico paulista, o Corinthians levou a melhor sobre o Santos, venceu por 2 a 0 e enfim entrou no G4.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O dia ainda teve a decisão da Libertadores Feminina, diversos estaduais pelo Brasil, competições de base e internacionais pelo mundo.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE DOMINGO (21):

BRASILEIRÃO

Corinthians 2 x 0 Santos

Fluminense 2 x 0 América-MG

Bahia 0 x 0 Cuiabá-MT

SÉRIE B

Brasil-RS 0 x 1 Botafogo

Coritiba 0 x 1 CSA

Náutico 1 x 2 Avaí

LIBERTADORES FEMININA

Corinthians 2 x 0 Santa Fe (COL)

BRASILEIRO SUB 20

Internacional 2 x 0 São Paulo

COPA DO NORDESTE SUB 20

Fortaleza 3 x 0 Ceará

Boca Júnior-SE 2 x 1 Vitória

PAULISTA SUB 17 FEMININO

Ferroviária 2 x 0 Brothers FC

Inter Franca 0 x 3 Red Bull Bragantino

Corinthians 1 x 0 Centro Olímpico

São Paulo 6 x 0 União Mogi

Santos 3 x 0 SKA Brasil

CAMPEONATO PARAIBANO – SEGUNDA DIVISÃO

Auto Esporte 2 x 0 Queimadense

Sport Lagoa Seca 4 x 0 Desportiva Guarabira

CSP 2 x 2 Sabugy

Serrano 2 x 0 Confiança de Sapé

(Serrano 5 x 4 – pênaltis)

*Auto Esporte, Sport Lagoa Seca, Serrano e CSP classificados para semifinais

COPA ESPÍRITO SANTO

Capixaba 1 x 0 Aster Brasil*

*Aster Brasil na final da competição

COPA FARES LOPES – CEARÁ

Barbalha 1 x 2 Icasa

CAMPEONATO GOIANO – DIVISÃO DE ACESSO

Anapolina 1 x 3 Morrinhos*

*Morrinhos conquistou o acesso

CAMPEONATO GOIANO – TERCEIRA DIVISÃO

ABD 4 x 3 ASSEV*

*ASSEV conquistou o acesso para a Divisão de Acesso

CAMPEONATO GAÚCHO – A2

Guarany de Bagé 2 x 1 Avenida*

*Guarany conquistou o acesso

CAMPEONATO MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO

Varginha 1 x 0 Araxá

CAMPEONATO PARAENSE – SÉRIE B

Amazônia 2 x 0 Pedreira*

*Amazônia conquistou o acesso

ALEMÃO

Freiburg 0 x 2 Eintracht Frankfurt

Mainz 1 x 1 Colônia

ARGENTINO

Arsenal (ARG) 3 x 1 Newell’s Old Boys (ARG)

Racing Club (ARG) 1 x 2 Colón (ARG)

FRANCÊS

Brest 4 x 0 Lens

Angers 1 x 0 Lorient

Metz 3 x 3 Bordeaux

Strasbourg 1 x 1 Reims

Troyes 0 x 1 Saint-Etienne

Clermont 1 x 2 Nice

ESPANHOL

Getafe 4 x 0 Cádiz

Granada 1 x 4 Real Madrid

Elche 0 x 3 Betis

Real Sociedad 0 x 0 Valencia

INGLÊS

Manchester City 3 x 0 Everton

Tottenham 2 x 1 Leeds United

ITALIANO

Sassuolo 2 x 2 Cagliari

Bologna 0 x 1 Venezia

Salernitana 0 x 2 Sampdoria

Internazionale 3 x 2 Napoli

Genoa 0 x 2 Roma