Com vitória do Grêmio e reta final da Série B, confira TODOS os RESULTADOS desta TERÇA – Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – O dia-dia segue movimentado com grandes jogos no futebol brasileiro e nesta terça-feira (09) não foi diferente. Destaque para a vitória do Grêmio sobre o Fluminense para respirar contra a degola no Brasileirão e três jogos da reta final da Série B.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A terça-feira (09) ainda teve jogos da Pré-Copa do Nordeste, Libertadores Feminina e Copa do Brasil Sub 17.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA (09):

BRASILEIRÃO

Grêmio 1 x 0 Fluminense

SÉRIE B

Confiança 0 x 0 Náutico

Operário-PR 2 x 1 Remo-PA

Cruzeiro 2 x 0 Brusque-SC

PRÉ-COPA DO NORDESTE

ABC-RN 2 x 1 Sousa-PB

LIBERTADORES FEMININA

Santa Fe (COL) 0 x 0 Ferroviária

Avaí Kindermann 2 x 1 Cerro Porteño (PAR)

Sol de América (PAR) 0 x 4 Deportivo Cuenca (EQU)

Santiago Morning (CHI) 5 x 1 Yaracuyanos

COPA DO BRASIL SUB 17

São Paulo 1 x 3 Flamengo