Com vitórias de Santos e São Paulo, confira TODOS os RESULTADOS desta QUARTA – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Como acontece semanalmente, a quarta-feira (17) foi de tirar o fôlego com grandes jogos, com destaques para os do Brasileirão. Na Vila Belmiro, o Santos venceu a Chapecoense e respirou. Já no Allianz Parque, o São Paulo venceu o clássico em cima do Palmeiras.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quarta-feira (17) ainda teve jogos do Paulista Feminino Sub 17, Copa do Nordeste Sub 20, Sergipano A2, Goiano Divisão de Acesso, Paraíbano terceira divisão e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA (17):

BRASILEIRÃO

Cuiabá-MT 1 x 0 Internacional

Santos 2 x 0 Chapecoense

América-MG 0 x 0 Atlético-GO

Fortaleza 0 x 4 Ceará

Juventude 1 x 0 Fluminense

Palmeiras 0 x 2 São Paulo

Flamengo 1 x 0 Corinthians

PAULISTA FEMININO SUB 17

Centro Olímpico 0 x 6 Santos

Red Bull Bragantino 0 x 7 Ferroviária

COPA DO NORDESTE SUB 20

Bahia 8 x 0 Boca Júnior-SE

Jaciobá-AL 0 x 1 Vitória

SERGIPANO A2

Independente 0 x 4 Guarany*

Barra 1 x 0 Olímpico*

América 3 x 0 Estanciano*

Rosário Central 0 x 3 Falcon*

*Guarany, Barra, América e Falcon classificados para as semifinais

GOIANO DIVISÃO DE ACESSO

Goiânia 3 x 1 Aparecida

PARAIBANO TERCEIRA DIVISÃO

Paraíba de Itaporanga 5 x 0 Santos

COPA FARES LOPES – CEARÁ

Caucaia 2 x 0 Barbalha

Floresta 9 x 2 Crato

Guarani de Sobral 1 x 3 Atlético Cearense

Icasa 4 x 0 União