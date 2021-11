Cometi um erro no trabalho, e agora? O que fazer logo após se deparar com um erro? Como agir? São tantas dúvidas, não é mesmo? Mas saiba que você não está sozinho nessa situação.

Até porque não existe nenhum colaborador “perfeito” neste mundo. Uma hora ou outra cometeremos algum erro, por “mínimo” que possa ser.

Por isso, estar preparado para lidar com isso é importante e elementar. E para lhe ajudar a lidar com essa situação, fizemos este breve guia. Continue lendo.

Cometi um erro no trabalho, e agora?

O que vem à sua mente quando você pensa “cometi um erro no trabalho, o que eu faço?”, você pensa em desculpas? Em soluções? Ou tenta fingir que nada aconteceu?

Bem, cada pessoa tende a se comportar de uma maneira subjetiva diante de uma situação assim. Mas, não existe segredo… O melhor a se fazer é admitir o erro e pensar em estratégias que minimizem as consequências ruins, por exemplo.

Abaixo deixamos isso mais claro:

1- Entendendo a dimensão das consequências – e dos possíveis contornos

Primeiramente, inicie o processo com uma autoanálise e reflexão. Assim você poderá ter uma visão mais profunda das consequências.

Saiba o que pode acontecer de errado em decorrência do seu “tropeço”. Essas informações podem lhe ajudar a encontrar possíveis contornos, ou seja, possíveis soluções breves ou formas de amenizar as consequências.

Claro que não estamos dizendo que você deve tentar “tampar” o problema e fingir que ele não existe. Não é isso. O que queremos dizer é que você deve pensar em medidas consistentes que ajudem a fazer com que o erro cause o menor número de impactos possíveis.

2- Contando para o seu chefe

Depois que você conseguir ter uma visão mais assertiva de toda a situação, é hora de contar para o seu chefe.

Nesta etapa, o ideal é que você não fique adiando essa conversa. Afinal, quanto mais tempo passar, mais angústia você sentirá – e poderá fazer com que o chefe descubra o erro sozinho e isso acabe impactando a sua imagem profissional.

Sendo assim, você deverá se aproximar do seu chefe e dizer “cometi um erro no trabalho”, de maneira objetiva. Porém, em seguida, tente apresentar as potenciais consequências e contornos que você já está colocando em prática.

3- Pensando em soluções

Depois que o seu chefe já estiver a par da situação, converse com ele sobre as soluções que poderão amenizar a situação. Pense em alternativas que viabilizem um desenvolvimento mais adequado para o trabalho.

4- Absorvendo as aprendizagens

Por fim, procure absorver a aprendizagem que o erro promoveu para você. Afinal, um erro sempre tem muito a nos ensinar. E quando aprendemos a absorver esse conhecimento de vida, ficamos mais fortes e mais bem preparados para as adversidades do futuro.

Portanto, nada de ignorar o erro cometido. Mas sim, reflita sobre o que ele apresentou para você e pense em todos os ensinamentos trazidos por ele. Assim o erro nunca será em vão. 🙂