Comida africana: conheça pratos que estão tradicionalmente no cardápio baiano

Ao longo do tempo, a gastronomia baiana sofreu muitas influências. Os pratos foram modificados em suas técnicas de preparo ou na adaptação de ingredientes, mas você sabia que a comida africana tem uma parcela significativa nessas transformações? De acordo com a chef Teresa Paim, as fusões foram criadas desde o período colonial.

“A cozinha África é nossa matriz, é a mãe, afinal foram nossas mulheres africanas que criaram esses pratos da cozinha baiana, fusionando Brasil, África e Portugal. Elas que estavam nas cozinhas dos brancos e com muita sabedoria feminina, foram adaptando o que era possível, encantando os brancos e provendo as comidas da liturgia do candomblé. Logo, em toda cozinha baiana típica, tem a presença de africanos, portugueses e indígenas’, disse.

Vale a pena ressaltar que a influência africana não se resume apenas aos tradicionais pratos com azeite de dendê, como caruru, vatapá, acarajé, entre outros. Não acredita?!

Então confira abaixo algumas iguarias que muito provavelmente você achava que era baiano. A lista foi feita com ajuda da chef Teresa.

(Foto: Luna Garcia)

O prato é feito com grãos de milho branco ou amarelos cozidos com leite e açúcar. A comida africana ganhou complementos quando foram inseridos leite de coco, canela, entre outros ingredientes. Em alguns estados fora da região Nordeste, a versão doce deste prato é mais conhecida como canjica.

Como os coqueiros eram abundantes na época e nas grandes fazendas de cana-de-açúcar, também eram comum ralar o coco, os africanos uniram o útil ao agradável. O prato surgiu da mistura com coco e calda de açúcar. Ele pode ser mais claro ou mais escuro e com a consistência mais seca ou mais cremosa, dependendo do ponto em que é retirado do fogo.

Amendoim, castanha de caju e camarão seco são a base de um molho pastoso no qual é refogada a galinha. O resultado é essa comida africana conhecida como xinxim, que pode levar também gengibre, leite de coco, azeite de dendê e outros temperos. Tudo depende do cozinheiro. Normalmente, o prato é serviço com arroz e até com outras iguarias africana já conhecidas, como vatapá e caruru.

A feijoada é também uma comida africana e que ganhou todo o país. No entanto, a origem do prato é um pouco controversa. A versão mais conhecida é de que o prato surgiu nas senzalas, onde as pessoas escravizadas aproveitavam os pedaços de porco que os senhores jogavam fora, como pés, orelhas e rabo, e misturavam no feijão preto.

De acordo com Teresa, o pirão da moqueca ou da carne do sol ou da rabada é um dos pratos mais africanos que temos. Ele é muito semelhante ao Ebá Nigeriano, feito com farinha de mandioca ralada seca.