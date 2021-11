Comida com desconto: confira as promoções de Black Friday de restaurantes de Salvador

A Black Friday é feita de boas promoções não só para compras, mas também no ramo da alimentação. Diversos estabelecimentos de Salvador aproveitaram a data para oferecer aos clientes promoções, durante toda a semana, até esta sexta-feira (26).

Para ajudar vocês a decidirem onde aproveitar o desconto e comer bem, listamos alguns lugares da capital baiana que estão com promoção. Confira:

Foto: Reprodução / Instagram Na semana da Best Friday Abbraccio, até 26 de novembro, o restaurante inspirado no lifestyle italiano, vai dar 30% de desconto em algumas massas do cardápio. Cada dia da semana, um prato diferente estará com o valor reduzido, sendo que no dia da Black Friday, 26 de novembro, quatro pastas estarão à disposição do consumidor com um valor bem atrativo.

As ofertas disponíveis durante a semana são:

– Quarta-feira: Arancini, bolinhos de risoto com linguiça caseira tipo italiana e pimentões. Acompanha molho marinara.

– Quinta-feira: Bucatini Spinach, deliciosa pasta com combinação de molho Alfredo e espinafre, com tiras de frango grelhado e finalizado com farofinha especial do Abbraccio.

– Sexta-feira: para encerrar a Best Friday Abbraccio, nesse dia, todos os pratos dos dias anteriores estarão com 30% de desconto.

Vale ressaltar que o Abbraccio funciona 100% delivery, através do aplicativo de entrega no iFood.

Até o dia 28 de novembro, os clientes que pedirem qualquer prato no Beco da Colina, em Patamares, terão 10% de desconto.

Instagram: @becodacolina

Foto: Divulgação A loja de chocolate vai oferecer 30% de desconto em itens selecionados da linha Língua de Gato, uma das preferidas entre os fãs da marca. A promoção é válida para lojas físicas, e-commerce e apps, até o dia 28 de novembro.

Entre os produtos com desconto, estão os clássicos Língua de Gato ao leite (85g), pack Língua de Gato com duas unidades (170g), Língua de gato na versão tablete ao leite (100g) e Trufa (150g) – a caixa contém 5 unidades de 30g de trufas de chocolate ao leite recheadas com creme sabor chocolate, além da Coleção Mil Delícias Língua de Gato (204g), que contém mini trufas.

A Home Sushi Home, franquia de delivery japonês, terá uma semana inteira de promoções, batizada de Black Week. Os descontos, que variam de 20 a 25% em combinados selecionados diariamente, serão oferecidos até domingo (28), sempre a partir das 18h. Os combinados em promoção têm de 16 a 90 peças, atendendo diferentes públicos durante a semana.

O combinado do dia será sempre divulgado nas redes da marca em Salvador, o @homesushihomessa. Os pedidos poderão ser feitos pelo app próprio ou site.

Foto: Reprodução / Instagram Até 26 de novembro, a rede de inspiração australiana, Outback, promove a sua Bold Week em qualquer restaurante da marca no Brasil. Durante o período da promoção, clientes que pedirem uma Super Wings ganharão 2 chopps de 340ml ou 2 Iced Teas. Já no delivery, pedindo uma Kookaburra Wings, automaticamente o pedido recebe um upgrade para a Super Wings, uma porção maior do prato que vai de 10 sobreasas de frango para 15.

A promoção só é válida para um CPF por vez, e é necessário acompanhar a página do Outback no Instagram (@OutbackBrasil) e levar um print do cupom da Bold Friday ao restaurante.

Durante toda essa semana, até a sexta-feira (26), a hamburgueria Red preparou descontos específicos para o “burguer do dia”. Na compra do sanduíche mais a batata, o refrigerante ou a cerveja são grátis. Válido apenas para consumo no local.

Nesta quarta (24) e quinta-feira (25), a hamburgueria oferece até 50% de desconto em hamburgueres e entradas para consumo no local. No delivery, o desconto é de 20%. Na sexta-feira (26), os clientes pagarão 20% a menos, tanto no balcão quanto no delivery.

Foto: Reprodução / Instagram A hamburgueria preparou uma semana de descontos, que vai até sexta-feira (26), que variam de acordo com a faixa de horário. Confira:

O desconto é exclusivo para consumo exclusivo no local, mas o estabelecimento ressalta que, caso não haja fila de espera, será permitido a compra pra levar. O limite é de 8 pessoas por mesa e o desconto será aplicado no valor da compra.

O Bolo das Meninas preparou um combo especial para a “Black Friday das Meninas”. Na promoção, o combo com um bolo de Churros simples, 12 Pães Delícia sem recheio e kit com 4 brigadeiros sai por R$ 59,90.