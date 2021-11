Comissão da Câmara de Vereadores solicita definição do Carnaval até segunda (15)

De acordo com a assessoria do Presidente da Comissão, Cláudio Tinoco, o documento pede ainda a redução da duração da festa para no máximo 7 dias. Eles recomendam que o Furdunço e o Fuzuê não sejam incluídos na folia momesca.

A comissão

Presidida pelo vereador Claudio Tinoco (Democratas), a Comissão é formada por nove vereadores: além do presidente, o vice-presidente Anderson Ninho (PDT), André Fraga (PV), Cris Correia (PSDB), Daniel Alves (PSDB), Leandro Guerrilha (PL), Marta Rodrigues (PT), Ricardo Almeida (PSC), e Sílvio Humberto (PSB).

Posicionamentos do Governo Estadual e Municipal

O iBahia entrou em contato com as assessorias da Prefeitura e do Governo do Estado.