Comissão dá parecer e duas chapas concorrem à presidência do Ceará – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 10 (AFI) – No próximo dia 16 de novembro o Ceará realiza sua eleição, na sede do clube, em pleito que elegerá o novo mandatário do Vozão. Por conta disso, na tarde desta terça-feira (9), em reunião realizada na sede do Conselho Deliberativo, em Porangabuçu, a Comissão Eleitoral Permanente se reuniu para analisar as condições das chapas inscritas para o triênio 2022-2024.

CHAPAS

A chapa 1, ‘Fechado com o Vozão’, é composta por: Presidente Robinson de Castro, Humberto Aragão para 1º vice-presidente e Carlos Moraes 2º vice-presidente. A chapa 2, ‘Priorizando o nosso amor, futebol’ tem como candidatos o conselheiro Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos, para presidência, Geovanni Correia Pessoa como 1º vice-presidente e Francisco Rogério Facundo Filho, para 2º vice-presidente.

Durante a reunião, estavam presentes, o 1ª e 2ª vice-presidente da chapa 1, e o candidato à presidência, o conselheiro Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos, da chapa 2. O relator da CEP-CSC, Jamilson Veras, comentou sobre o processo que ocorre neste momento de eleição.

“A Comissão Eleitoral existe como órgão anexo delegado do Conselho Deliberativo, para gerir essas questões administrativas que envolvem a eleição da Diretoria Executiva. Houve a inscrição de duas chapas, e a comissão eleitoral se reúne para saber se as duas chapas atendem todos os requisitos previstos no estatuto. Foram analisadas as documentações das duas chapas e foram deferidas as inscrições. No dia 16/11 teremos as duas chapas concorrendo à Diretoria Executiva”, explicou.

O presidente da CEP, Odésio Aguiar, falou sobre a reunião realizada nesta tarde na sede do Conselho Deliberativo: “A comissão analisou os pareceres dos relatores e revisores de ambas as chapas, e deu parecer favorável às duas. Foi aberto prazo de até às 18h horas do dia 10 de novembro, para que qualquer uma das chapas queira se manifestar sobre a decisão tomada. Caso haja alguma manifestação, a CEP volta a se reunir para nova deliberação. Na próxima sexta-feira, (12), a comissão irá se reunir para definir toda a logística da eleição”, detalhou.

PRAZOS

As chapas que quiserem interpor impugnações poderão fazê-lo até às 18h de 10 de novembro. Havendo impugnação, a Comissão Eleitoral se manifestará até às 23h59 do dia 11 de novembro, quanto ao resultado das mesmas, havendo abertura de prazo até às 18h do dia 12, para novo recurso ao Pleno do Conselho Deliberativo. Segundo o clube, Os recursos devem ser protocolados na secretaria do Conselho Deliberativo nos prazos informados, com as apreciações da Comissão sendo publicadas no site do alvinegro