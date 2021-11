Você já parou para pensar em como a inteligência emocional afeta seu desempenho no trabalho? Quais os impactos dela em nosso dia a dia?

Ao longo deste conteúdo nós responderemos, brevemente, esses questionamentos. Esperamos contribuir para a sua reflexão pessoal. Vamos lá?

Como a inteligência emocional afeta seu desempenho no trabalho?



Você Pode Gostar Também:

A inteligência emocional afeta seu desempenho no trabalho em diversas circunstâncias. Desde questões mais simples, como a sua forma de lidar com o seu próprio estresse, quanto com questões mais intensas, como no caso de um conflito com o chefe.

O fato é que nós, seres humanos, somos sociais e, ao mesmo tempo, emocionais. Saber fazer uma combinação entre as nossas relações e as nossas emoções no trabalho não é a tarefa mais fácil do mundo.

Assim sendo, veja agora como a inteligência emocional afeta seu desempenho no trabalho e comece a dar mais atenção a essa habilidade:

1- Você aprende a lidar melhor com os imprevistos

Quantas vezes você teve a sensação de que perdeu o controle quando um imprevisto apareceu? Quantas vezes você se sentiu “perdido” diante de um acontecimento inesperado? Pois é…

É claro que, em algumas circunstâncias, é natural nos sentirmos assim. Mas, quando essas sensações se tornam recorrentes, torna-se algo inviável. Afinal, como desempenhar bem o trabalho se os imprevistos são sempre uma fonte inesgotável de desgaste?

Com a inteligência emocional, portanto, você consegue lidar melhor com o que sente diante desses desafios, agindo de uma maneira mais equilibrada.

2- Consegue separar melhor o pessoal do profissional – na medida do possível

Sabemos que somos seres inteiros, ou seja, não podemos separar o profissional do pessoal completamente. Sempre há um resquício das emoções pessoais no trabalho, e vice-versa.

Porém, com a inteligência emocional aflorada você tende a separar melhor os dois âmbitos da sua vida.

3- Você se sente mais autoconfiante para buscar soluções

A autoconfiança tem uma relação direta com a nossa capacidade de desenvolver a nossa inteligência emocional. Ao mesmo tempo, é por meio dessa confiança em nós mesmos que podemos buscar soluções pertinentes para os “problemas” que surgem.

4- A inteligência emocional afeta seu desempenho no trabalho: Sabe lidar melhor com as relações interpessoais

As relações interpessoais são repletas de emoções. Quando deixamos as emoções falarem mais alto dentro dos relacionamentos, corremos o risco de atuar de maneira errônea e, em alguns casos, injusta.

Assim, a inteligência emocional afeta seu desempenho no trabalho a partir do momento em que ela se envolve com a relação que você tem com seus colegas.

5- Aprende a decifrar as suas emoções no trabalho

O nosso trabalho está presente em nossas vidas na maior parte dos dias. Por isso, estamos o tempo todo envolvidos com alguma emoção enquanto trabalhamos – mesmo quando essa emoção é voltada à indiferença.

Desse modo, aprender a decifrar as emoções, olhar mais racionalmente e pensar melhor sobre o que se sente são ações importantes para o desempenho no seu trabalho. Pense nisso e comece a dar mais atenção à sua inteligência emocional no trabalho a partir de hoje.