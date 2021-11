Como ativar / desativar o modo de desenvolvedor no Windows 11

O modo de desenvolvedor é um recurso essencial para quem prefere fazer o sideload de aplicativos, escrever software e também construir ferramentas. No entanto, se você estiver usando seu PC para usos regulares, como navegar na web, usar software normal, ler e-mails, ouvir música, etc., talvez você não precise do Modo de Desenvolvedor. Por esse motivo, o modo Desenvolvedor está desabilitado por padrão no Windows 11, mas você pode ativá-lo se quiser usá-lo.

O modo de desenvolvedor permite opções adicionais de implantação, depuração, serviços SSH e vários outros. Se você deseja ativar o modo de desenvolvedor no Windows 11, mas não sabe como fazer isso, este artigo o ajudará com isso.

Habilite o modo de desenvolvedor no Windows 11

Habilitar o modo de desenvolvedor é fácil no Windows 11 e você pode habilitá-lo ou desabilitá-lo facilmente sempre que quiser. Este artigo o guiará pelo processo passo a passo para ajudá-lo a ativar o modo Desenvolvedor no Windows 11, bem como a desativá-lo.

Ative o modo de desenvolvedor no Windows 11

Você pode habilitar facilmente o modo de desenvolvedor se estiver ansioso por isso. O modo de desenvolvedor pode ser habilitado no aplicativo Configurações em seu PC com Windows 11. Para ativar o modo de desenvolvedor no Windows 11, siga as etapas fornecidas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Definições aplicativo em seu PC. O atalho do teclado para abrir o Definições aplicativo em seu PC está pressionando o Windows + I. Você pode pesquisar por Definições no Menu Iniciar e abri-lo.

No Definições, Clique no Privacidade e segurança seção / guia da barra lateral esquerda.

Agora no lado direito do Definições, Clique em Para desenvolvedores debaixo de Segurança seção.

Aqui, ligue a chave para o Modo de desenvolvedor. Ao ativar o botão de alternar para o modo de desenvolvedor, você receberá um prompt de confirmação solicitando que confirme a ativação do modo de desenvolvedor. Clique em sim para habilitar o modo de desenvolvedor em seu PC.

No caso, você deseja habilitar o Descoberta de dispositivo , então você também pode ativar a alternância para isso. Habilitar a descoberta de dispositivo tornará seu dispositivo visível para conexões USB e sua rede local.

Se você deseja habilitar o Portal do Dispositivo em seguida, ative a alternância para isso. Isso habilitará o diagnóstico remoto em conexões de rede local.

Quando você ativa a chave para o Portal do Dispositivo , você será solicitado a instalar o pacote do Modo de Desenvolvedor do Windows. Clique em sim para instalar o pacote.

Quando terminar, será solicitado que você forneça um nome de usuário para o Device Portal, bem como a senha para ele.

Desative o modo de desenvolvedor no Windows 11

Se você não quiser mais usar o modo Desenvolvedor e quiser desativá-lo, terá a opção de desativá-lo. Você pode desativar o modo de desenvolvedor a qualquer momento, sempre que desejar. Para desligar o modo de desenvolvedor, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas chave. No Menu Iniciar, procurar Definições e abri-lo.

Vá para o Privacidade e segurança seção da barra lateral esquerda no Definições. Aqui, clique em Para desenvolvedores opção sob o Segurança seção do lado direito

Desligue a chave para o Modo de desenvolvedor para desativar o modo de desenvolvedor.

Depois de desligar a chave para Modo de desenvolvedor , reinicie o PC e o modo de desenvolvedor deve ser desligado.

Palavras Finais

É assim que você pode habilitar ou desabilitar o modo de desenvolvedor no Windows 11. Se quiser ativar o modo de desenvolvedor no PC com Windows ou desligá-lo, siga as etapas mencionadas neste artigo. Seguindo as etapas acima, você poderá habilitar ou desabilitar o modo de desenvolvedor no PC com Windows sem nenhum problema.