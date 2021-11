Como ativar Starz no Roku, Android, Smart TV, iOS (2022)

Starz é o aplicativo de streaming de programa de TV mais popular que você pode usar para executar seus programas de TV favoritos no Roku, Apple TV, Android e outros dispositivos compatíveis com Startz. Mas, para acessar isso, você precisa ativar Starz no seu Android. O processo de ativação é bastante simples. Basta seguir o guia abaixo e desfrutar de uma variedade de canais de streaming, incluindo YouTube, Starz, etc.

O que é Starz?

Starz é uma rede americana premium de televisão a cabo e satélite que foi inicialmente lançada no ano de 1994. Starz fornece até doze canais multiplex com seis canais multiplex de 24 horas, todos os quais são transmitidos simultaneamente em definição padrão e alta definição. Ele também fornece um serviço de vídeo sob demanda por assinatura

Como ativar o Starz?

Passo 1- Navegue até este link e faça login para Starz.

Passo 2- Agora, selecione ‘Inicie o seu teste gratuito‘para obter a avaliação gratuita por uma semana.

Etapa 3- Então, cadastre-se e adicione seus dados. Assim que seu teste expirar, você terá que pagar $ 8,99 para obter uma assinatura premium se quiser continuar o Starz.

Como ativar o Starz no Roku?

Passo 1- Inicie o Roku e faça login nele.

Passo 2- No Roku, vá até a página inicial e toque em Canais de streaming.

Etapa 3- Aqui, procure o Canal Starz. Se não encontrar, clique no botão Pesquisar e digite Starz, você obterá o canal Starz, clique nele.

Passo 4- Ele pedirá sua permissão para abrir o canal. Clique em OK para continuar.

Etapa 5 Você terá que inserir o PIN se estiver usando-o para proteger seu dispositivo.

Etapa 6 Assim que o PIN for inserido, ele abrirá automaticamente o canal Starz.

Etapa 7 Então, você terá que digitar o código de ativação para usar o canal Starz no Roku.

Etapa 8- Se você não tem o código de ativação, use qualquer dispositivo inteligente, como um smartphone ou PC com Windows, e vá para este ‘https://activate.starz.com/‘ ligação.

Etapa 9- Obtenha uma assinatura premium e o Código de Ativação Starz e comece a usá-lo no Roku.

Leia também: How To Watch The Americans online gratuitamente

Como adicionar Starz no Xbox?

Starz é compatível com os emuladores do Xbox 360 e do Xbox one. Você pode usar este método para usar Starz em qualquer dispositivo Xbox.

Passo 1- Inicie o seu Xbox e faça login nele.

Passo 2- Em seguida, selecione a Loja e navegue até a seção Aplicativos.

Etapa 3- Aqui, você encontrará diferentes tipos de aplicativos, procure Starz usando a opção de pesquisa.

Passo 4- Clique no Starz para iniciar o processo de instalação.

Etapa 5 Confirme a instalação depois de obter o pop-up de instalação.

Etapa 6 Agora, faça login no Starz Play usando seus dados de login do Starz.

Etapa 7 Se você não tem o código de ativação, use qualquer dispositivo inteligente, como um smartphone ou PC com Windows, e vá para este ‘https://activate.starz.com/‘ ligação.

Etapa 8- Digite o código de ativação obtido e selecione Enviar para registrar o dispositivo.

Como ativar o Starz na Apple TV?

Na Apple TV, você terá que instalar o aplicativo Starz e seguir as etapas listadas abaixo.

Passo 1- Ligue sua Apple TV.

Passo 2- Navegue até a AppStore na Apple TV.

Etapa 3- Na AppStore, procure o aplicativo Starz e instale-o seguindo as instruções na tela.

Passo 4- Navegue até a tela inicial de sua Apple TV e selecione o aplicativo Starz Play.

Etapa 5 Em seguida, forneça os detalhes de login do Starz Play.

Etapa 6 Se você não tem o código de ativação, use qualquer dispositivo inteligente, como um smartphone ou PC com Windows, e vá para este ‘https://activate.starz.com/‘ ligação.

Etapa 7 Agora, insira o código de ativação na página da Web, que você obtém na tela da Apple TV.

Etapa 8- Após inserir o código de ativação, você pode começar a usar o Starz Play em sua Apple TV.

Leia também: Como assistir online Star Wars Rebels all Seasons?

Como ativar o Starz Play no iPhone?

Usando este método, você pode adicionar Starz Play Channel ao seu iPhone sem Jailbreak.

Passo 1- No seu iPhone, navegue até a AppStore.

Passo 2- Aqui, pesquise o aplicativo Starz Play digitando Starz Play na barra de pesquisa.

Etapa 3- Clique em obter para instalar o Starz Play no seu iPhone.

Passo 4- Assim que o aplicativo estiver instalado, inicie o aplicativo Starz e faça o login usando os detalhes da conta Starz Play.

Etapa 5 Se você não tem o código de ativação, use qualquer dispositivo inteligente, como um smartphone ou PC com Windows, e vá para este ‘https://activate.starz.com/‘ ligação.

Etapa 6 Digite o código de ativação, que será exibido na tela do iPhone na página da web.

Etapa 7 Após inserir o código de ativação, clique em enviar para assistir aos canais do Starz Play em seu iPhone.

Leia também: The Sims 5: Boatos, data de lançamento, notícias

Como ativar o Starz Play na Smart TV?

Passo 1- Ligue sua Smart TV e inicie a Google Play Store nela. Em seguida, procure o aplicativo Starz Play.

Etapa 3- Uma vez encontrado, clique nele para Instalar Starz seguindo as instruções na tela.

Passo 4- Após a instalação do Starz Play, faça o login inserindo os detalhes de login do Starz.

Etapa 5 Se você não tem o código de ativação, use qualquer dispositivo inteligente, como um smartphone ou PC com Windows, e vá para este ‘https://activate.starz.com/‘ ligação.

Etapa 6 Agora digite o código de ativação que você pode obter na tela da Smart TV e insira-o na página da web para ativar Starz em sua Smart TV.

Como ativar Starz Play em dispositivos Android

Passo 1- Em seu dispositivo Android, inicie a Google Play Store.

Passo 2- Na Google Play Store, procure Starz Play e instale-o seguindo as instruções na tela.

Etapa 3- Agora faça login no Starz Play.

Passo 4- Se você não tem o código de ativação, use qualquer dispositivo inteligente, como um smartphone ou PC com Windows, e vá para este ‘https://activate.starz.com/‘ ligação.

Etapa 5 Agora, digite o código de ativação na página da web e clique em Enviar para ativar os canais Starz em seus dispositivos Android.

Leia também: Como remover o Netflix de continuar assistindo

Conclusão:

Estes são os métodos que você pode usar para ative Starz em qualquer dispositivo em 2021. Como você pode notar, as etapas envolvidas em todos os dispositivos são quase semelhantes. Assim, você pode ativar facilmente o Starz em qualquer dispositivo. Se você tiver alguma dúvida sobre este tópico, informe-nos na seção de comentários abaixo.