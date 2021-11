Conseguir causar uma boa impressão na escola parece algo difícil para você, estudante? Pois saiba que você não está sozinho nessa empreitada.

Por isso, nós unimos, neste texto, algumas dicas super simples e que com certeza você conseguirá colocar em prática. Acompanhe-nos até o fim do conteúdo e saiba mais sobre como criar uma imagem positiva sobre quem você é! 😉

Como causar uma boa impressão na escola?

Antes de qualquer coisa, pense que as nossas dicas de como causar uma boa impressão na escola não dizem respeito a você fingir ser quem não é. Não queremos que você anule a sua personalidade.

No entanto, sabemos que alguns comportamentos sociais precisam ser desenvolvidos para criarmos boas relações com as pessoas. E, basicamente, é eles que nós levamos em conta na hora de listar os apontamentos abaixo.

Por isso, invista nesses comportamentos e cuide da sua imagem pessoal, mas sem se transformar em um “robô” na hora de lidar com os seus colegas, combinado?

Vamos lá!

1- Cumpra os prazos estabelecidos para os trabalhos

Os trabalhos da escola, normalmente, são passados com uma certa antecedência. Além disso, os professores estudam e analisam os melhores prazos para que um trabalho venha a ser entregue.

Sendo assim, cuide para não deixar tudo para cima da hora. Analise a sua rotina de estudos e faça o possível para cumprir os prazos estipulados.

Cumprir os prazos garante que você é uma pessoa responsável e organizada. E esses fatores são interessantes impulsionadores para causar uma boa impressão na escola.

2- Procure escutar, com atenção, a opinião dos seus colegas

A escuta ativa também pode ser a sua aliada na hora de causar uma boa impressão na escola. Isso porque você poderá demonstrar respeito e absorver conhecimentos diferentes. Além disso, você terá a chance de ponderar outras opiniões e assim crescer criticamente.

Por isso, antes de querer “calar” uma opinião distinta da sua, procure ouvir o que o outro tem a dizer. E só opine quando o colega terminar de falar, ok? 😉

3- Use um tom de voz agradável

Não fique falando muito baixo ou, em casos de “discordância”, aumentando o tom de voz. Ambas as situações podem causar desconforto nas outras pessoas.

Considerando isso, procure usar um tom de voz agradável e adequado para o momento de discussão.

4- Demonstre ser uma pessoa pontual

Assim como entregar os trabalhos dentro do prazo estipulado é fundamental para causar uma boa impressão na escola, ser pontual também.

Claro que você não precisa chegar no local marcado horas antes do combinado, mas, respeitar o tempo dos outros é fundamental. Afinal, lembre-se de que os atrasos são uma demonstração de desrespeito com o horário dos outros.

5- Faça perguntas interessantes

Enquanto estiver conversando com alguém, ou até mesmo assistindo à aula, foque em fazer perguntas interessantes. Assim a conversa flui ainda mais e todo mundo se sente mais à vontade durante a troca de ideias. Experimente.