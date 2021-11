Como configurar a área de trabalho remota no Windows 11 (guia rápido)

A área de trabalho remota é um recurso do Windows que permite que você se conecte a um computador de qualquer lugar do mundo. Quando o computador está ligado, você pode usar esse recurso para acessá-lo remotamente. A área de trabalho remota estava acessível no Windows 10 e, com o lançamento do Windows 11, as pessoas estão se perguntando se conseguiriam usá-la ou não. Você não terá que se preocupar com isso porque você pode usar uma área de trabalho remota no Windows 11 facilmente.

Como configurar a área de trabalho remota no Windows 11

O Windows 11 é a versão mais recente do Windows, que também é o sucessor do Windows 10. Esta postagem será útil se você não souber como configurar e usar desktops remotos no Windows 11.

Habilitar Área de Trabalho Remota no Windows 11

Você pode habilitar facilmente a área de trabalho remota no Windows 11. Se você não sabe como habilitar a área de trabalho remota, siga as etapas abaixo-

Abra o definições do seu PC do Menu Iniciar, ou pressione o Windows + I combinação de teclas para abrir o definições. Você será encaminhado para o sistema guia nas configurações. Se você não está no sistema guia e, em seguida, abra-o na barra lateral esquerda.

Agora na guia Sistema, clique no área de trabalho remota para abri-lo.

Isso abrirá a área de trabalho remota nas configurações. Aqui, certifique-se de que o alternar área de trabalho remota está ligado. Se não estiver ativado, ative-o para iniciar a área de trabalho remota.

Você terá que confirmar o prompt para poder usar a área de trabalho remota.

Em seguida, você verá o nome do seu PC, usando o qual você pode se conectar ao seu PC a partir de outro PC.

Agora você terá que adicionar usuários ao Usuários de desktop remoto. Para fazer isso, clique no usa desktop remoto e, na próxima janela que aparecer, clique em adicionar.

Adicione o usuário a partir daqui e clique em OK. Ao fazer isso, você poderá usar uma área de trabalho remota no Windows 11.

Palavras Finais

É assim que você pode habilitar área de trabalho remota no Windows 11. Seguindo as etapas acima, você poderá usar um aplicativo de conexão de área de trabalho remota no Windows 11 e não precisará usar um aplicativo de terceiros para fazer isso. Esperamos que este artigo tenha ajudado você a configurar uma área de trabalho remota no Windows 11.