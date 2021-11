Como conquistar o bronze do verão sem prejudicar a saúde

Sabemos que com a chegada da estação mais soteropolitana do ano, os pedidos pelo corpinho do verão chegam junto, mas não podemos deixar de lado a saúde. Por isso, o iBahia vai te ajudar a ser preparar para a estação mais quente do ano e de quebrar ficar com aquela pele bronzeada para arrasar.

Alimentos com betacaroteno como laranja, mamão, cenoura e tomate potencializam o bronze, que nada mais é do que uma medida de proteção do corpo. A pele bronzeada se torna o nosso sombreiro, já que é o mecanismo de defesa das células para evitar o alcance dos raios solares, então por isso é sempre bom tomar aquele velho banho de sol diário, lembrando sempre da hidratação da pele.