Como consultar a situação do Auxílio Brasil através do CPF

O Governo Federal deve começar no próximo dia 17 de novembro os pagamentos do novo Auxílio Brasil. Esse, para quem não sabe, é o programa que deve substituir o Bolsa Família. Até aí nada de novo. Acontece, no entanto, que mesmo diante dessa proximidade nas liberações, muita gente ainda tem dúvidas sobre esses processos.

De acordo com relatos nas redes sociais, algumas pessoas ainda possuem dúvidas sobre a situação da consulta no programa. Segundo o Governo Federal, já há uma maneira de fazer isso. É através do aplicativo oficial do Auxílio Brasil, que já está disponível para download em lojas de aplicações para celulares Android e IOS.

Por lá, o cidadão vai baixar o app para o celular. Logo depois, basta fazer o login na conta em questão. É simples. Primeiramente você vai inserir o seu CPF no campo do usuário e logo depois você vai inserir a senha. É aquela mesma que se usava nas versões anteriores do aplicativo.

Caso o cidadão não lembre qual é essa senha, não tem problema. Ele vai poder clicar na opção recuperar a senha. Neste ponto, o próprio sistema vai oferecer um passo a passo para que o usuário crie uma nova palavra de passagem. Neste ponto, é importante que o indivíduo tenha um endereço de e-mail para fazer a comprovação.

Caso esse cidadão não tenha uma senha não porque tenha esquecido dela, mas porque nunca fez uma, também não há problema. O próprio sistema dá a opção do “Novo por aqui? Cadastre-se”. Então é só clicar neste botão, seguir o passo a passo e criar os seus dados de acesso. Aqui também vai ser necessário ter uma conta ativa de e-mail.



O que dá para fazer

De acordo com informações do próprio Governo Federal, a função deste novo app é unicamente permitir que os usuários consultem as suas situações no Auxílio Brasil. Nada muito além disso.

Nas redes sociais, muita gente relatou uma frustração ao perceber que não é possível se inscrever no programa por lá. Como dito, para entrar no novo Bolsa Família, o Governo vai levar em consideração apenas o Cadúnico. Nada além disso.

Auxílio Brasil em novembro

De acordo com o Governo Federal, os pagamentos do Auxílio Brasil começam já nesta semana. Neste primeiro momento, apenas os 14,6 milhões de brasileiros que já estavam no Bolsa Família em novembro é que irão receber o benefício.

Ainda de acordo como Governo, novas vagas só aparecerão a partir do segundo pagamento, que vai acontecer em dezembro. Além do aumento no número de usuários, eles querem também aumentar o valor das liberações de uma média de R$ 217 para um mínimo de R$ 400.

PEC dos Precatórios

Só que para tudo isso acontecer vai ser preciso aprovar a PEC do Precatórios no Congresso Nacional. Pelo menos é isso o que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, está dizendo neste momento.

Esse texto já passou pela aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados. Só que ele ainda tem que passar pelo mesmo processo no Senado. O Governo está tentando colocar alguma pressão nos parlamentares neste momento.