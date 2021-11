Como corrigir o erro Javascript Void 0 no Windows 11 Chrome, Firefox, IE

Seu navegador usa Javascript para mostrar o conteúdo corretamente. Quando há algum problema com o Javascript em seu PC, é esperado que você encontre um erro javascript: void (0) ao tentar acessar algum conteúdo do site. Enfrentar esse erro pode dificultar a navegação na Internet.

Corrigir esse erro não é difícil como pode parecer, e existem algumas etapas de solução de problemas que você pode seguir para corrigir o erro javascript: void (0). Se você está procurando maneiras de corrigir o erro javascript: void (0) no Windows 11, este artigo o ajudará com isso. Discutimos algumas maneiras de solução de problemas para corrigir o erro javascript: void (0) no Windows 11 neste artigo.

Habilite o Javascript no seu navegador

A primeira coisa que você deve fazer é habilitar o Javascript no seu navegador. Discutiremos as etapas para habilitar o javascript tanto no Google Chrome quanto no Mozilla Firefox.

Para Google Chrome

Para habilitar o JavaScript no Google Chrome, siga as etapas abaixo-

Abrir cromada navegador no seu PC e, em seguida, clique no Cardápio (três elipses) ícone no canto superior direito da tela.

De Cardápio que abre, clique em Definições.

No Definições, Clique em Avançado e então clique em Configurações de conteúdo.

Aqui pesquise o Javascript . Certifique-se de que mostra o Permitido mensagem. Caso contrário, clique nele e, em seguida, clique em Permitir que todos os sites executem Javascript.

Para Mozilla Firefox

Se você tiver o Mozilla Firefox instalado em seu PC e estiver enfrentando o erro javascript: void (0) nele, tente habilitar o javascript para ele. Para habilitar o javascript no Mozilla Firefox, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Mozilla Firefox aplicativo no seu PC e, em seguida, clique no cardápio ícone no canto superior direito.

No Cardápio , Clique no Complementos opção, e depois disso vá para o Plugins aba.

Aqui, selecione o Plataforma Java plugin e selecione Sempre ativar isto.

Recarregue a página da web ignorando o cache

Outra coisa que você pode fazer é recarregar a página da Web ignorando o cache. Isso pode resolver o problema se você o enfrentar temporariamente.

Para recarregar a página da web ignorando o cache, pressione o botão Ctrl + F5 combinação de teclas enquanto você ainda está na página da web. Isso recarregará a página da web sem nenhum cache e você não deverá encontrar o erro javascript: void (0) em seu navegador.

Remover Cookies e Limpar Cache

Você deve tentar limpar o cache e os cookies do seu navegador para corrigir o erro javascript: void (0). Limpar o cache e os cookies é muito fácil e você pode fazer isso limpando o histórico de navegação. Estaremos discutindo o processo passo a passo completo para ajudá-lo a remover cookies e limpar o cache no Google Chrome, bem como no Mozilla Firefox.

Para Google Chrome

Para limpar o cache e remover cookies no Google Chrome, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o cromada aplicativo no seu PC e, em seguida, clique no Cardápio ícone que você vê no canto superior direito da tela.

Aqui, clique em Mais ferramentas e então selecione Limpar dados de navegação.

Na próxima janela que se abrir, marque as caixas de seleção Cookies e outros dados do site assim como Armazena imagens e arquivos em cache. Uma vez feito isso, clique em Apagar os dados para limpar os dados em cache, bem como os cookies.

Para Mozilla Firefox

Para limpar o cache ou remover cookies no Mozilla Firefox, siga as etapas abaixo-

Abrir Raposa de fogo no seu PC e, em seguida, clique no Cardápio botão.

Aqui, vá para o Opções e então clique em História debaixo Privacidade e segurança.

Clique no Mostrar Cookies botão. Agora remova todos os cookies e reinicie o navegador para aplicar as alterações.

É assim que você pode corrigir o erro javascript: void (0) no navegador do Windows 11. Seguindo as etapas acima, você poderá corrigir o erro de javascript que estava enfrentando.

