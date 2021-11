Como corrigir se o Siri não funciona no iPhone após a atualização do iOS 15

Surgiram relatos de que o Siri não está funcionando após a atualização para o software iOS 15. O comando de voz da Apple é parte integrante do sistema e você não precisa de uma ferramenta de terceiros para resolver o problema. O atalho da linha de voz “Alô siri”Não está funcionando, e é isso que os usuários estão relatando nas diferentes plataformas. Você pode corrigir problemas de comando de voz do Siri aplicando soluções oficiais.

Este guia o ajudará a resolver o problema de Siri não funcionar nos dispositivos iOS listados abaixo.

iOS 15

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

iPad

Corrigir problemas que não funcionam com o Hey Siri

Reiniciar dispositivo iOS

O iPhone e o iPad permanecem ativos por semanas e até meses sem uma reinicialização rápida. É engraçado que o sistema operacional iOS não tenha um botão para reiniciar ou reiniciar, o que já provou ser útil no passado. Os usuários precisam deixar o iPhone dormir por dez minutos ou reiniciá-lo uma vez.

Pressione o botão lateral ou o botão Repousar / Despertar por três segundos. Solte o botão lateral depois que o botão de desligar aparecer na tela. Arraste o controle deslizante para o lado direito para desligar o dispositivo iOS. Seu smartphone desliga nos próximos momentos.

Imploro aos usuários que deixem o dispositivo inteligente dormir por dez minutos, para que ele decapite o calor e elimine a carga elétrica dos componentes. Ligue o iPhone ou iPad novamente após dez minutos, e o “Alô siri” funcionará normalmente.

Ative o Hey Siri no iOS 15

Você pode ter pulado para o processo de configuração do Siri após a atualização do iOS, que é um curso de ação comum. O comando de voz da Siri não está totalmente funcional no dispositivo, então você deve ativá-lo manualmente.

Toque em Configurações na tela inicial.

Selecione Siri e Pesquisa para revelar mais.

Toque em Ouvir “Alô siri”Opção.

Ch4. A guia de configuração do comando de voz é exibida na tela e toque no botão Continuar.

Dizer “Alô siri”Em seu iPhone.

Dizer “Ei Siri, envie uma mensagem.“

Dizer “Ei Siri, como está o tempo hoje?“

Dizer “Ei, Siri, ajuste o cronômetro para três minutos.“

E finalmente, diga “Ei Siri, toque um pouco de música.“

Toque em “Feito” botão.

Escute “Alô siri”Está ligado.

Agora, você sabe por que não deve pular o processo de configuração do Siri. Os usuários devem configurar manualmente “Alô siri”Mais tarde, ou então, não funcionará de todo.

Modo avião

O Siri requer uma conexão ativa com a Internet no iPhone ou iPad. Você pode mudar para dados móveis ou uma rede Wi-Fi para uma experiência perfeita. Pode haver problemas de rede no software, e é um problema comum que ocorre de vez em quando. Há uma solução rápida para resolver o problema relacionado ao software habilitando o Modo Avião.

Reabra as configurações na tela inicial.

Toque em Modo avião para ativá-lo.

Deixe a conectividade do dispositivo permanecer a mesma por um minuto.

Toque em Modo avião para desativá-lo.

A rede do iPhone é restaurada em cinco segundos. Agora, o comando de voz do Siri deve funcionar sem erros.

Mudar a voz da Siri

Percebi que o iPhone baixa o pacote de voz dos servidores. Milhões de pessoas compraram novos iPhones ou iPad de diferentes regiões, e a Apple está ciente dos problemas de reconhecimento de sotaque. Portanto, altere a Siri Voice no iPhone e baixe o pacote correto.

Toque em Configurações na tela inicial.

Selecione Siri e Pesquisa para revelar mais.

Toque em Siri Voice para visualizar as regiões.

Selecione o idioma regional e eu selecionei americano para demonstração.

O iPhone começa a baixar os pacotes do servidor.

O processo de download leva cerca de um minuto a dez minutos e depende da velocidade e do tempo de resposta do servidor.

Você pode reiniciar o dispositivo iOS e iniciar uma nova sessão.

Excluir histórico de Siri e ditado

Os servidores Apple salvam o histórico do Siri associado ao dispositivo iOS. Exclua o histórico de comandos de voz do iPhone ou iPad, mas você deve ter em mente que não há como recuperar os dados removidos.

Toque em Configurações na tela inicial.

Selecione Siri e Pesquisa para revelar mais.

Toque em Siri e histórico de ditado.

Toque em Excluir histórico de Siri e ditado.

Toque em Excluir histórico de Siri e ditado para confirmar a exclusão.

Os servidores Apple irão informá-lo sobre a solicitação.

O iPhone removerá o Siri & Dictation History nos próximos minutos, então seja paciente. Gostaria de lembrar a você que não há como recuperar o histórico do Siri excluído, portanto, certifique-se de considerar as opções.

Permitir acesso aos serviços de localização da Siri

O Siri é funcional, mas não é capaz de funcionar em todo o seu potencial. Você desligou os Serviços de Localização e pode

Toque em Configurações na tela inicial.

Selecione Privacidade.

Selecione Serviços de localização.

Encontre Siri e Ditado e visualize-o.

Toque em Ao usar o aplicativo.

Alterne para ativar a localização precisa.

Agora, tente realizar a tarefa com a ajuda do Siri novamente e descubra a eficácia da solução. Você não precisa compartilhar sua localização com o Siri o tempo todo, e ele tentará localizar ao usar o dispositivo.

Redefinir todas as configurações

Siri é seu motorista diário?

Até onde você está disposto a ir para resolver o problema do Comando de Voz?

O pior cenário seria redefinir as configurações do iPhone. Portanto, o dispositivo iOS eliminará os bugs ou falhas que estão causando problemas de Comando de Voz.

Faça backup dos dados do iPhone no armazenamento local e o iCloud é outra opção. No entanto, sugiro que os leitores escolham o backup do iTunes no Windows ou Mac para um processo de restauração mais rápido. Certifique-se de carregar o dispositivo em até 90% para evitar mais problemas.

Toque no aplicativo Configurações.

Toque na configuração Geral.

Selecione Transferir ou Redefinir o iPhone.

Conclua o protocolo de segurança e digite a senha para continuar.

O iPhone inicializa rapidamente com o logotipo da Apple e a barra de progresso informará a duração restante da conclusão. Quero lembrá-lo duas vezes de fazer backup dos dados, pois existe o risco potencial de perda de dados.

Qual é o próximo?

Você pode ser o infeliz usuário de iPhone ou iPad que está executando um software corrompido no dispositivo. Os problemas persistentes do Siri requerem assistência profissional, portanto, certifique-se de entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da Apple para obter orientação técnica. Enquanto isso, você pode tentar restaurar o software do iPhone ou atualizar o software, mas certifique-se de ler as análises antes de prosseguir. Deixe-nos saber qual solução ajudou você a resolver o problema do Siri não funcionar no iOS 15.