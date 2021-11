Como criticar o chefe? Veja algumas dicas

Muitas pessoas tendem a ter dificuldades na hora de criticar o chefe. Isso porque ainda temos aquela ideia enraizada de que o chefe é um ser soberano e que só deve dar ordens e ser obedecido. Porém, não é assim que funciona.

Um ambiente de trabalho também precisa ser democrático e deve dar voz a todos os colaboradores. Mas, sabemos que muitos desses colaboradores têm medo de falar.

Por isso, neste texto apontamos algumas dicas e sugestões que podem lhe ajudar a lidar com o seu chefe da melhor maneira. Tudo isso considerando o respeito e a empatia.

Vamos lá!

Como criticar o chefe adequadamente?



Criticar uma pessoa, de maneira geral, não é algo tão simples. A gente tende a se sentir desconfortável por conta do receio de parecer grosseiro ou algo do tipo.

Em contrapartida, as críticas construtivas são muito importantes, especialmente no ambiente de trabalho. Por isso, acompanhe nossas dicas abaixo e veja como criticar o chefe de forma respeitosa:

1- Saiba exatamente qual é o ponto que você quer levantar

Primeiro, não aja de maneira impulsiva. Mas sim, procure saber exatamente o ponto que você deseja criticar e trazer à tona.

Afinal, no momento de dar o feedback ao chefe é de suma importância que você evite de ficar divagando no seu discurso. Caso contrário, a situação pode se tornar constrangedora e desconfortável. Organize as suas ideias.

2- Coloque-se no lugar do seu chefe antes de iniciar a sua fala

Antes de iniciar a sua fala, coloque-se no lugar do seu chefe. Ou seja, depois de que você tiver a ideia formada em sua mente, como mencionamos no tópico acima, é fundamental que você se imagine ouvindo o que tem a dizer.

Por exemplo, se você quer dizer que o seu chefe é um pouco desorganizado, imagine como seria você ouvir isso de alguém. Esse exercício de empatia pode lhe ajudar a ser mais sensível na hora de falar algo difícil.

3- Nunca use um tom acusativo – vá pelo lado “positivo” da situação

No momento em que estiver se comunicando, não use um tom acusativo. Dessa maneira, você deverá medir as palavras que está usando. Volte ao passo anterior para formar um discurso mais leve. 😉

Ao mesmo tempo, tente ir pelo caminho positivo da história. Voltando ao nosso exemplo anterior, ao invés de dizer “você é muito desorganizado”, experimente algo como “seria interessante que você organizasse as atividades X e Y”. Percebe a diferença?

4- Saiba escutar o seu chefe

Depois que você conseguir criticar o chefe, foque em escutá-lo. Jamais interrompa a fala dele nesse momento.

E mesmo quando ele vier com um discurso de justificativa ou defesa, não demonstre desdém pelo o que está sendo dito. Apenas mantenha a sua posição firme e os seus argumentos empáticos. Assim você terá uma comunicação mais tranquila e assertiva.

5- Jamais tente se sentir “por cima”

Por fim, jamais tente se sentir por cima ou melhor do que o seu chefe. O feedback construtivo não tem esse intuito. Vá com calma!