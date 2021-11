Como desbloquear automaticamente o iPhone 12/13 com Apple Watch

Milhões de pessoas criticam a Apple por não adicionar a opção de impressão digital nos modelos mais recentes do iPhone. A empresa é conhecida por criar um problema e resolvê-lo com outro produto. Você pode voltar no tempo, onde a empresa removeu o conector de fone de ouvido de 3,5 mm e apresentou os AirPods ao mundo. Fones de ouvido sem fio geraram bilhões de dólares nos últimos anos. Eles criaram uma nova linha no mercado. O iPhone 7 foi lançado em 2016 sem fone de ouvido, e o fabricante continuou a tendência até hoje.

Desbloqueie o iPhone com Apple Watch

O Apple Watch foi uma reflexão tardia, mas foi desenvolvido tendo o iPhone em mente e não funciona com Mac ou iPad. Sim, ele funciona apenas com o iPhone e é um produto caro que vai além da faixa de preço SE 2.

A pandemia obrigou milhões a usar máscara, e o ID facial do iPhone não reconhece o dono do dispositivo com a máscara. Milhões de consumidores e revisores pediram à Apple para adicionar um scanner de impressão digital ao botão lateral.

Várias lojas e estabelecimentos não permitem que os visitantes removam a máscara, e isso está criando um grande aborrecimento para o iPhone X ou usuários posteriores.

Agora, a empresa com sede em Cupertino viu isso como uma oportunidade para impulsionar as vendas de relógios. Eles introduziram um recurso no watchOS, onde você pode desbloquear o iPhone sem o Face ID ou Touch ID.

Requisitos Mínimos de Software:

Atualize seu iPhone para a versão iOS 14.5.

Deixe-me mostrar como atualizar o software no iPhone.

Toque em “Definições” aplicativo.

Toque em “ Em geral ” definições.

” definições. Toque em “Atualização de software“.

Toque em “Baixe e instale”E o sistema iOS irá automatizar o resto do processo.

Enquanto isso, você deve conectar o dispositivo a uma rede Wi-Fi e manter uma carga mínima de 95% no tanque. Faça backup dos dados armazenados no sistema e armazenamento em nuvem e minimize as chances de perda de dados.

Emparelhe seu Apple Watch com o iPhone. Carregue o relógio em até 95%, pois todo o processo pode levar até uma hora e você não pode deixar o dispositivo morrer entre o processo.

Toque no aplicativo Apple Watch. Tocar “Meu relógio”Para ver seu relógio e selecioná-lo. Toque em “Em geral” aplicativo. Tocar “Atualização de software“. Toque em “Download” atualizar.

Observação: Digite a senha, se solicitado no iPhone ou relógio.

A roda de progresso é exibida na tela.

O processo de atualização do software pode levar até uma hora para atualizar os pacotes.

Aguarde até que o iPhone e o Apple Watch concluam o processo, portanto, mantenha os dois dispositivos dentro do alcance.

Muitos proprietários de dispositivos iOS não atualizaram o sistema para a versão mais recente, temendo suas deficiências. Meu antigo iPhone levou um choque com a atualização do iOS 15, e a duração da bateria diminuiu para 20% e relatórios semelhantes estão chegando por vários meios.

Imploro aos proprietários de dispositivos iOS antigos que substituam a bateria danificada e atualizem o software para a versão mais recente. O custo de substituição da bateria é muito mais acessível em comparação com o iPhone 13 da série mais recente.

Como configurar o recurso de desbloqueio do Apple Watch no iPhone?

Emparelhe o Apple Watch com o iPhone e configure o dispositivo iOS para o recurso de desbloqueio.

Nota: Emparelhe o Apple Watch com o iPhone.

Desbloqueie o iPhone. Toque em “Definições” aplicativo. Deslize para baixo e escolha “ID facial e senha“. Confirme a identidade digitando “Senha. ” Deslize para baixo e encontre “Desbloquear com iPhone“. Toque em “Apple Watch”Para habilitar o recurso.

O botão ficará esmaecido se o Apple Watch não for atualizado para a versão watchOS 7.4.

Você configurou com sucesso o desbloqueio do iPhone com o recurso Watch. Agora, você precisa aprender a desbloquear o iPhone com o Apple Watch, e é um esforço simplificado.

Como configurar o recurso de desbloqueio do Apple Watch?

O relógio requer proteção por senha, para que ninguém possa desbloquear o dispositivo iOS durante sua ausência. O ponto de venda da empresa é Privacidade e Segurança, e eles desenvolveram uma reputação única no mercado. Seu relógio deve ser protegido pela senha, ou então não funcionará.

Abra o “Assistir”Aplicativo no iPhone. Escolha Assistir em “Meu relógio”Guia localizada na parte inferior. Selecione “Senha” continuar. Toque em “Ativar senha”Opção.

Digite uma nova senha apenas para relógio.

Digite novamente a senha para confirmar a combinação.

A segurança do seu relógio está configurada e totalmente funcional para desbloquear o iPhone.

Deixe-me explicar como desbloquear o iPhone com o Apple Watch.

Use o relógio no pulso. Segure o iPhone em suas mãos. O relógio medirá a distância e, quando você olhar para o iPhone, ele será desbloqueado automaticamente.

Seu sistema de segurança iOS solicitará que você insira a senha em cada sessão para confirmar sua identidade. Você deve inserir a senha na primeira tentativa, e esse é um protocolo de segurança adicionado pela Apple. Agora, você pode desbloquear o iPhone com o Watch depois de confirmar a identidade digitando a senha.

Conclusão

Você pode desbloquear iPhone com Apple Watch, e eu teria apreciado se a empresa tivesse enviado os dispositivos com um sensor de impressão digital no botão lateral ou no botão Repousar / Despertar. Eles implementaram o Touch ID na edição iPad Air (2021) e o continuaram nos modelos mais recentes. Conte-nos quais complicações você enfrentou ao configurar o iPhone e o Watch para desbloquear o dispositivo.