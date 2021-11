Como doar Robux a outros amigos no Roblox 2021

Doe Robux: Roblox é um videogame multiplayer online e um sistema que permite ao usuário criar seus próprios jogos. E o jogador também pode jogar diferentes tipos de jogos que são criados por outros usuários. Crie seus próprios videogames ou jogue jogos criados por outros membros. Neste artigo, discutimos um guia detalhado para compartilhar e doar seu Robux para outros jogadores no Roblox facilmente.

Todos os usuários que pagam as taxas antes de ingressar também podem criar itens para vender, como camisetas e camisetas. Você pode comprar os itens de amigos Roblox e pode doar Tix ou Robux para eles. Este Robux pode ser usado para comprar outros itens ou anunciar os jogos que eles criaram no site do Roblox.

Se você também deseja doar Robux para amigos, verifique o artigo completo. Aqui, mostraremos todos os detalhes de como você pode doar ou dar Robux a amigos.

Aqui vamos mostrar como doar Robux. Em primeiro lugar, pergunte ao seu amigo qual item está disponível para venda. Então compre qualquer item e doe Robux para ele.

Primeiro, faça login para acessar seu perfil Roblox. Digite seu nome de usuário e senha que estão em " Acesso de membro "Do site principal da Roblox.

Depois de fazer o login, escolha "Catálogo" que está no topo do site na barra azul

Clique em " À venda "Que está no lado esquerdo e, em seguida, visualize os itens mantidos à venda por outros usuários.

Selecione a categoria

Agora, digite o nome do item na caixa de pesquisa que está no topo da tela

Toque em “Enter” para ver os itens do seu amigo que estão à venda

Clique no nome do item ou na imagem para ver todos os detalhes

Clique em " Compre com R $ "Que está no canto superior direito do item

Compre o item e doe a quantidade de Robux para seu amigo.

Então, é assim que você pode doar Robux com amigos.

Agora, verifique algumas das dicas fornecidas a seguir.

Pontas:

Aqueles que pagaram por membros do Builders Club, somente eles podem vender itens. Portanto, se você quiser vender qualquer coisa, torne-se membro do Builders Club Membership.

Mas se você quiser comprar qualquer item e doar Robux ou Ingressos para outros, você não precisa ser um membro do Builders Club.

Se você não tem ingressos para o Robux, troque-os clicando em “Moeda comercial.“

Compartilhe o Robux usando o Game Pass

Você pode criar um passe de jogo Roblox para compartilhar e doar seu Robux para outros jogadores facilmente. Como envio de tíquete para compra de camisetas, bonés, etc.

Pensamentos finais

Então, é assim que você pode doar / dar Robux para amigos 2021. Se você também deseja doar o Robux, siga os passos dados e comece a doar. Esperamos que este artigo mostre como você pode compartilhar e doar Robux para outros jogadores. Se você achar este artigo útil, sempre curta e compartilhe-o com seus amigos em todas as plataformas de mídia social. Isso nos ajudará a alcançar mais pessoas do que nunca. Além disso, se você tiver alguma dúvida com este artigo, informe-nos na seção de comentários, localizada abaixo. Sinta-se sempre à vontade para dar sugestões e ideias valiosas para melhorar o nosso site. Muito obrigado pela leitura. Saúde!