Como é uma prova de vestibular online?

Vestibular Online: como funciona?

Certamente você já deve ter ouvido falar no termo “vestibular online”. Diversas são as instituições que aplicam provas de forma online como parte do processo de admissão dos candidatos.

Se você deseja obter mais informações sobre essa modalidade de exame, então você está no lugar certo!

Confira tudo aquilo que você precisa saber sobre as provas de vestibular online.

Vestibular Online: definição



A aplicação de forma online das provas de vestibulares é uma maneira de avaliar o candidato de maneira remota, sem que seja necessário sua presença física em um determinado local de prova.

Essa modalidade já era oferecida por varias instituições antes mesmo da pandemia. Porém, com o agravamento da crise sanitária mundial, a modalidade acabou se expandindo ainda mais.

Vestibular Online: funcionamento

A prova é realizada à distância, de maneira totalmente virtual. Para que ela seja realizada, o candidato terá que dispor apenas de um computador com acesso à internet.

Outros materiais também podem ser pedidos pelos avaliadores, como: uma folha de papel em branco, documentos, entre outros.

Vestibular Online: as inscrições

Assim como a própria prova, a inscrição para realização do exame também é feita de forma virtual, através da internet.

O candidato precisará entrar no site da instituição na qual pretende prestar o exame e seguir as instruções apresentadas para completar a inscrição. Uma taxa pode ser cobrada, assim como acontece com as provas aplicadas de forma presencial.

Vestibular Online: vantagens

Existem algumas vantagens incluídas no processo de execução de uma prova de vestibular de forma online.

Dentre elas, podemos citar a economia de uma quantidade razoável de dinheiro. Isso porque, o candidato não precisará gastar com meios de transporte para se locomover até o local de prova.

Ainda, podemos afirmar também que as provas online permitem a inserção de recursos multimídia, tornando as questões mais interativas e facilitando a compreensão por parte dos candidatos.