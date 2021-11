Conseguir expor a sua opinião no trabalho parece algo impossível? Pois saiba que com algumas considerações simples você já se sentirá mais preparado para esse tipo de situação.

A seguir, portanto, você encontrará uma série de sugestões que podem ser úteis nessa sua caminhada. Preparado?

Como expor a sua opinião no trabalho?

Para expor a sua opinião no trabalho é preciso saber analisar bem as situações para assim encontrar o momento certo de trazer a sua ideia à tona.

Isso quer dizer que você não deve expor o que pensa a todo momento. Afinal, se você fizer isso inclusive de cabeça quente, tem chances de falar coisas que provoquem arrependimento e culpa no trabalho mais tarde.



Sendo assim, considere as nossas dicas abaixo e encontre a melhor maneira de expor a sua opinião no trabalho:

1- Saiba exatamente o que você quer expor e comunicar

O primeiro ponto parece óbvio, mas a verdade é que nem todas as pessoas param para pensar nele: você sabe exatamente o que deseja falar? Já pensou sobre o que deseja expor? Se ainda não tem essa resposta na ponta da língua, talvez seja o momento de pensar mais um pouquinho.

Afinal, não dá para simplesmente cair na associação livre, a todo momento, e ir dizendo o que vem à mente, sem nem pensar. Esse tipo de atitude na hora de expor uma opinião pode ser bem ruim. Até porque as chances de você falar algo impulsivo são muito grandes, concorda?

2- Aguarde o melhor momento para se comunicar

Aguarde o momento adequado para se comunicar e expor a sua opinião no trabalho. Isto é, não seja aquela pessoa inconveniente que tenta falar a todo custo e a qualquer momento. Mas sim, saiba analisar qual a melhor situação para trazer à tona a sua ideia.

3- Use canais de comunicação que sejam efetivos

Às vezes, você não precisa expor a sua opinião oralmente, pelo contrário! É possível fazer isso por meio de um e-mail, uma mensagem no grupo da empresa, etc.

Entretanto, é fundamental que você use um canal de comunicação que seja realmente efetivo. Ou seja, não adianta enviar e-mail para todos os envolvidos se, na prática, você sabe que as pessoas se comunicam melhor pelo grupo. Atente-se a isso.

4- Sempre coloque-se no lugar do outro antes de dar a sua opinião, caso seja uma crítica, por exemplo

Antes de expor a sua opinião no trabalho, lembre-se de praticar a empatia. Coloque-se no lugar do outro e pense em como a pessoa poderá receber a sua ideia. Isso deve ser ainda mais exercitado quando a sua opinião for em tom de crítica, ok?

Apesar de o feedback negativo ser importante, nós devemos pensar em formas coerentes de dá-lo. Caso contrário, poderemos parecer arrogantes e mal-educados, e sabemos que não é esse o seu objetivo.

Portanto, exponha a sua opinião com muita consciência e responsabilidade, que assim tudo fluirá melhor.