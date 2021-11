Como fazer download de artigos / periódicos de pesquisa gratuitamente (2022)

Muitas pessoas acham interessante manter-se atualizado com todas as novas pesquisas em andamento. Porém, muito poucas pessoas estão interessadas em ler os artigos de pesquisa apresentados pelos pesquisadores. As poucas pessoas que desejam acessar os artigos de pesquisa têm que pagar um alto preço cobrado pelos editores.

Provavelmente você é um Ph.D. ou Master scholar e não quer gastar dinheiro excessivo em trabalhos de pesquisa, pois você pode passar por vários trabalhos para encontrar o certo que realmente atenda às suas necessidades de pesquisa. O custo médio de download de um artigo de pesquisa é de cerca de US $ 40. Assim, aqui estamos com uma lista de sites onde você pode baixar artigos de pesquisa ou periódicos de pesquisa de forma totalmente gratuita em 2021.

Observação: A maioria dos sites listados abaixo são considerados ilegais. Devido a isso, alguns desses sites podem ser bloqueados pelo seu ISP ou em sua região geográfica.

Assim, também fornecemos seus links espelho, que você pode usar para baixar os artigos de pesquisa. Também é recomendável que você use uma VPN para proteger sua privacidade.

1. Sci-Hub

Este site foi criado por Alexandra Elbakyan e foi lançado em 2011. A partir de agora, ele processa mais de 2.00.000 solicitações de download todos os dias. Possui uma extensa biblioteca e uma interface amigável.

No entanto, ele é acusado de violação de direitos autorais e está bloqueado por vários ISP. Para baixar documentos do Sci-Hub, siga as etapas listadas abaixo.

Passo 1- Inicie um navegador da web em seu dispositivo e acesse este link New Sci-Hub, ou seja, ‘https://sci-hub.do/‘ ligação.

Passo 2- Na barra de pesquisa, digite o nome completo, URL ou DOI do artigo de pesquisa que deseja baixar.

Etapa 3- Agora, clique em ‘Abrir, ‘e, em seguida, um artigo completo em formato PDF aparecerá na tela.

Passo 4- Baixe o artigo de pesquisa assim que o encontrar clicando no botão Download ou Imprimir no canto superior direito.

http://sci-hub.se

https://sci-hub.shop/

https://sci-hub.ren/

https://scihub.wikicn.top/

http://sci-hub.is

2. Despaywall

Esta é uma extensão do Chrome, onde você encontrará mais de 21 milhões de artigos de pesquisa de mais de 50.000 editores gratuitamente!

Sempre que você visitar um site que solicite um pagamento para fazer o download do artigo de pesquisa, clique no botão verde Unpaywall e o download do artigo será feito gratuitamente.

Siga as etapas listadas abaixo para adicionar uma extensão de unpaywall ao seu navegador Chrome.

Passo 1- Abra um navegador da web em seu PC e vá para ‘https://unpaywall.org/products/extension‘ esse link.

Passo 2- Aqui, clique no botão ‘Adicionar ao Chrome‘opção.

Etapa 3- Na Chrome Web Store, clique no botão ‘Adicionar ao Chrome‘opção.

Sua extensão Unpaywall será instalada e você pode começar a usá-la.

3. Biblioteca Genesis

Este é outro site com um extenso banco de dados de mais de 2,7 milhões de livros e 58 milhões de arquivos de revistas científicas. Em 2015, este site teve problemas com a Elsevier, um dos maiores artigos de pesquisa do mundo.

Para pesquisar e baixar artigos de pesquisa neste site, siga as etapas listadas abaixo.

Passo 1- Abra um navegador da web em seu PC e vá para ‘http://libgen.is/‘ esse link.

Passo 2- Digite as palavras-chave na caixa de pesquisa e clique em Pesquisar.

Etapa 3- Assim que os resultados forem carregados, clique no artigo de pesquisa que você está procurando. Em seguida, clique em qualquer um dos mirrors disponíveis para iniciar o processo de download.

Os links espelhados do Library Genesis incluem:

http://libgen.lc/

http://gen.lib.rus.ec/

http://libgen.rs/

https://libgen.be/

4. Diretório de Diários de Acesso Aberto

Este site foi lançado em 2003 e, desde então, se expandiu em vários campos, como ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e humanidades.

Siga as etapas listadas abaixo para pesquisar e baixar artigos de pesquisa gratuitamente.

Passo 1- Abra um navegador da web em seu PC e vá para ‘https://doaj.org/‘ esse link.

Passo 2- Digite as palavras-chave na caixa de pesquisa e clique em Pesquisar.

Etapa 3- Selecione o artigo de pesquisa que deseja baixar e clique na opção “Texto Completo”.

O documento de pesquisa será baixado em seu dispositivo gratuitamente.

5. ScienceOpen.

Este site foi lançado em 2013 e, desde então, vem prestando serviços incomparáveis ​​a pesquisadores e editoras.

ScienceOpen tem mais de 66 milhões de publicações, 25 mil periódicos de 27 milhões de autores. Siga as etapas listadas abaixo para baixar artigos de pesquisa gratuitamente.

Passo 1- Inicie um navegador da web em seu dispositivo e vá para ‘https://www.scienceopen.com‘neste site.

Passo 2- Digite as palavras-chave na caixa de pesquisa e pressione Enter.

Assim que os resultados forem carregados, você pode baixar facilmente o seu trabalho de pesquisa necessário gratuitamente.

6. NÚCLEO

Este é um site altamente simplificado de onde você pode pesquisar e baixar qualquer artigo de pesquisa gratuitamente! Possui uma extensa biblioteca com milhões de artigos de pesquisa. Além disso, novos papéis são adicionados a ele com freqüência.

Você pode acessar este site de ‘https://core.ac.uk‘ esse link. Uma característica distintiva deste site é que seus artigos de pesquisa são baixados em formato PDF.

NOTA Certifique-se de não infringir nenhum direito autoral de autores ou proprietários de periódicos. Pode ser ilegal em alguns países fazer o download de documentos sem seu consentimento, portanto, para se proteger, por favor usar VPN ou comprar periódicos dos autores.

Conclusão:

Estes são alguns dos melhores sites e métodos que você pode usar para baixar gratuitamente quaisquer artigos de pesquisa em 2021. Você pode verificá-los e decidir qual deles é o mais adequado para você. Se tivermos perdido algum site útil, informe-nos na seção de comentários abaixo.