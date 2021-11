Como gravar tela no Windows 11: Simple Free Ways 2021

Pode ser necessário gravar sua tela ao fazer streaming de vídeo ou mostrar algo em seu PC. A tela de gravação não é algo novo que foi adicionado ao Windows 11 e temos essa opção disponível no Windows 10. Você tem aplicativos nativos, bem como aplicativos de terceiros para ajudá-lo a gravar telas no Windows 11. Se você não fizer isso t saber gravar uma tela no Windows 11, este artigo vai te ajudar.

Como gravar sua tela no Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode gravar uma tela no Windows 11 facilmente.

Tela de gravação usando a barra de jogo

O Windows 11 vem com a barra de jogos Xbox. Este aplicativo é habilitado por padrão no Windows 11, e você pode facilmente gravar a tela usando este aplicativo. No entanto, você só pode gravar regiões que não têm controle sobre a área de gravação com o aplicativo. Você pode gravar sua tela inteira ou o explorador de arquivos com este aplicativo.

Para usar a Barra de Jogo Xbox, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, inicie a aplicação da qual pretende gravar o ecrã.

Agora inicie o aplicativo da barra de jogo pressionando Windows + G combinação de teclas.

Agora selecione a opção de captura na janela da barra de jogo.

Ao tentar gravar a tela usando o aplicativo Game Bar, você terá a opção de habilitar a gravação de voz. Para habilitar a gravação de voz, clique no botão do microfone que está presente no painel de captura. Geralmente, você encontrará essa opção no lado esquerdo da tela. Você pode pressionar Windows + Alt + M combinação de teclas para ativar ou desativar o microfone sempre que desejar.

Clique no comece a gravar opção no painel de captura para iniciar a gravação.

Se você quiser interromper a gravação, pode pressionar o Windows + Alt + R combinação de teclas.

Ao parar a gravação, você verá um banner no lado direito da tela que diz o clipe do jogo gravado, usando o qual você pode verificar a gravação. Você pode clicar no botão mostrar todas as capturas na barra de ferramentas para verificar todas as gravações que você já gravou.

Agora você pode visualizar, editar ou reproduzir o vídeo gravado.

Gravando usando PowerPoint

Você pode gravar a tela no Windows 11 usando o PowerPoint. No entanto, você precisará da assinatura do Microsoft 365 para usar o PowerPoint e gravar a tela no Windows 11. Se quiser gravar a tela usando o PowerPoint no Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abra o Power Point aplicativo em seu PC.

Clique no Inserir opção no PowerPoint.

Aqui você verá o Gravação de tela botão. Clique nisso

Você poderá gravar sua tela agora.

A tela ficará escura e você verá uma barra de ferramentas aparecendo na tela.

Em seguida, você terá que selecionar onde deseja gravar e clicar no Registro botão.

Sua gravação começará depois que você terminar de gravar. aperte o Windows + Shift + Q combinação de teclas para parar a gravação.

Agora, para salvar a gravação, clique com o botão direito no slide com a gravação e clique em Salvar mídia como.

Em seguida, escolha o local para salvar o arquivo e pronto.

Gravador de tela de terceiros para Windows 11

Você pode usar vários aplicativos de terceiros para gravar a tela no Windows 11. Os aplicativos de terceiros tornam mais fácil gravar a tela. Além disso, traz diversos recursos sobre os aplicativos nativos para gravar a tela. Aplicativos nativos como a barra de jogos do Xbox ou PowerPoint podem ser limitados na tela de registro de recursos. Gravar com aplicativos de terceiros é mais fácil e você obtém muito mais recursos do que aplicativos nativos, e isso também de graça.

Vários aplicativos de terceiros, como OBS Studio e Bandicam, facilitam a gravação da tela. Você pode baixar os aplicativos do site oficial e instalá-los no seu PC. Você pode então usar o aplicativo para gravar a tela e seu áudio com ele. Esses aplicativos oferecem muito mais recursos, como gravar da câmera ou de outras fontes de entrada.

Palavras Finais

Estes são alguns métodos para ajudá-lo a gravar telas no Windows 11. Você pode seguir as etapas acima para gravar a tela. Mencionamos aplicativos nativos e aplicativos de terceiros para gravar telas. Esperamos que este artigo o ajude em sua dúvida sobre como gravar a tela no Windows 11.