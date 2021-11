como identificar o verdadeiro app do programa

O Governo Federal lançou o novo aplicativo do Auxílio Brasil. Com ele, vai ser possível consultar algumas informações básicas da sua conta. Entre outras coisas, a aplicação permite que o usuário saiba quanto vai ganhar todos os meses. Mas tem muita gente ainda com dúvidas sobre essa questão.

Para baixar o app do Auxílio Brasil, o cidadão precisa ir até a loja de aplicativos do seu celular e pesquisar pelo nome do programa. Aí é só clicar na versão oficial do aplicativo, fazer o download e inserir os seus dados de acesso. A questão aqui é que ao pesquisar por essa aplicação, muitas opções aparecem. Veja na imagem abaixo.

Esse é um ponto delicado e importante. Isso porque se sabe que no meio de tantas opções, apenas uma é a oficial. E é imperativo baixar apenas ela. Não se está dizendo aqui que todas as outras são feitas por golpistas, mas dá para dizer que elas não são aplicações desenvolvidas pelo Governo Federal.



Identificar o aplicativo oficial é fácil. Ele é a opção que aparece com o fundo azul. O nome “Auxílio” faz alusão ao círculo da bandeira nacional. O nome “Brasil” está com um fundo verde e amarelo. Esse é o app oficial. Pode baixar à vontade e inserir os seus dados pessoais porque vai ser uma atividade segura. Veja na imagem abaixo o aplicativo oficial.

Vale lembrar, no entanto, que ícones mudam a todo momento. Então pode ser que ao ler esse artigo, o Governo tenha mudado o design da aplicação. Há, portanto, outra dica. Normalmente o app oficial é sempre aquele mais baixado. No momento em que se escreve esse artigo, mais de 10 milhões de downloads da aplicação oficial foram feitos. Isso é bem mais do que se registra nos demais.

Problemas no aplicativo

Nas redes sociais, no entanto, muitas pessoas estão reclamando de problemas neste app. Há reclamações de que a aplicação estaria apresentando diversos erros, como problemas para abrir a página inicial ou mesmo o próprio perfil.

Tem gente, por exemplo, dizendo que os valores que aparecem estão errados. Outra crítica bastante comum é a possível falta de atualização. Há quem diga que as informações que aparecem por lá ainda são as do antigo Bolsa Família.

Nem o Governo Federal, nem a Caixa Econômica Federal se pronunciaram sobre essas questões ainda. O que se sabe é que o mais provável é que esses erros estejam acontecendo por causa da alta procura pela aplicação.

Auxílio Brasil

De acordo com informações oficiais, o Governo está começando os pagamentos do seu Auxilio Brasil nesta quarta-feira (17). É o primeiro repasse da história do programa. O benefício veio para substituir o Bolsa Família.

Nesta primeira data estão recebendo os brasileiros que faziam parte do projeto anterior e que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. São cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de pessoas deverão receber essa primeira parcela do Auxílio Brasil. São portanto apenas os cidadãos que já estavam no antigo Bolsa Família.