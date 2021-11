Como instalar e configurar facilmente em 2021

Cortana é um assistente virtual que você obtém com o Windows. Ele apareceu pela primeira vez no Windows 10 e funcionou como um companheiro para os usuários do Windows, ajudando-os em suas tarefas básicas. No entanto, o Windows 11 o desabilitou por padrão. Ao contrário do Windows 10, você não obtém a Cortana por padrão no Windows 11. Você terá que reativá-la ou instalá-la em seu dispositivo Windows 11 para usá-la. Se você está procurando como instalar a Cortana no Windows 11, você está no lugar certo.

Configurando a Cortana no Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode instalar a Cortana no Windows 11.

Instalando Cortana no Windows 11

A Cortana não é excluída do Windows 11, mas está desabilitada por padrão. Portanto, você terá que reativá-lo para poder usá-lo em seu sistema.

aperte o janelas no teclado e, em seguida, no menu iniciar, pesquise Cortana.

Você verá o aplicativo Cortana no resultado da pesquisa. Abra.

Agora, você será solicitado a entrar na Cortana. Clique em Entrar e entre com sua conta da Microsoft.

Em seguida, a Cortana solicitará a permissão do aplicativo. Clique em aceitar e continuar.

Isso configurará a Cortana e você poderá usá-la no Windows 11.

Se você quiser controlá-lo usando sua voz, terá que habilitar ativação por voz.

Clique no três elipses no canto superior esquerdo da janela da Cortana e clique em ativação por voz.

Ele pedirá que você conceda permissões de voz. Clique em configurações de privacidade de ativação por voz.

Você será direcionado para a seção de ativação por voz no aplicativo de configurações. Aqui, role para baixo para encontrar Cortana.

Agora habilite Deixe a Cortana responder à palavra-chave ‘Cortana’ alternancia. Depois de habilitar essa alternância, você pode acessar o assistente de voz com o comando de voz.

Como usar a Cortana no Windows 11

Se você não encontrar o aplicativo Cortana no resultado da pesquisa, conforme mencionado na segunda etapa, siga as etapas abaixo-

No menu Iniciar, procurar Microsoft Store e abri-lo.

Na Microsoft Store, pesquise por Cortana. Clique na primeira opção que aparecer.

Agora clique em obter / instalar. Isso fará o download e a instalação da Cortana em seu PC.

Após a instalação da Cortana, feche a Microsoft Store.

No menu Iniciar , procurar Cortana e abri-lo. Agora você terá que configurá-lo. Siga as etapas acima para configurar a Cortana e acessá-la sempre que desejar.

GUIAS RELACIONADOS:

Palavras Finais

A Cortana não saiu do Windows 11, mas está desabilitada por padrão. Se você deseja usá-lo, primeiro deve ativá-lo. Você pode fazer isso seguindo os métodos descritos neste artigo. Se a Cortana não estiver disponível em seu PC ou se tiver sido desinstalada, já abordamos como reinstalá-la. Informe-nos se você estiver travado em alguma etapa.