Como investir nos fundos do Nubank? Saiba agora!

Não existem mais desculpas para começar a investir em renda variável, ainda mais em plataformas como o Nubank Seleção, que te dá a possibilidade de investir em diversos fundos, títulos de renda fixa, ações no Brasil e EUA, além de dólar com apenas R$ 1.

Também não é de hoje que o Nubank tem o intuito de descomplicar os serviços financeiros e democratizar esse acesso à população. Esse é o caso dos fundos da família Nu Seleção, que prezam pela cautela, equilíbrio e potencial de lucro.

Mesmo que se invista na mesma categoria de ativos, os três fundos da Nu Seleção estão em níveis de riscos diferentes. Essa dosagem acontece de acordo com a quantidade de ações em cada fundo.

O que são os fundos do Nubank Nu Seleção?

Os fundos do Nubank permitem com que o investidor faça movimentos tanto na renda fixa como também na renda variável. A família de fundos utiliza de um algoritmo para escolher todos os investimentos que serão feitos.



Os especialistas do Nubank ainda podem lhe dar uma ajuda de acordo com as suas análises do mercado, além das características de cada produto antes de tomar uma decisão final.

Para começar, você pode investir no Nu Cautela, sendo que nesse fundo a maior parte do dinheiro é investido em renda fixa, com porcentagens pequenas que vão para o dólar e ações. Esses fatores fazem com que esse fundo seja um dos menos arriscados do mercado.

Nu Seleção Potencial e Equilíbrio

Em Nu Seleção Potencial, a maior parte do dinheiro continua aplicado em renda fixa, porém uma parcela do patrimônio é distribuído por ações no Brasil e exterior, o que pode ocasionar em oscilações no mercado.

Isso significa que a rentabilidade do seu investimento pode subir, porém ao mesmo tempo existem chances de ter prejuízo. E o terceiro fundo, o fundo Nu Equilíbrio, é praticamente um meio termo entre os dois anteriores, o que dá maior equilíbrio aos riscos e com leve potencial de volatilidade.

No investimento de equilíbrio, 80% do dinheiro será investido em renda fixa, sendo que os outros 20% são aplicados em ações, dentro e fora do Brasil, além da aplicação em ouro e dólar.

Como investir nesses fundos?

Os fundos estão disponíveis para investimento diretamente no app do Nubank. onde na tela inicial do aplicativo, você deverá selecionar por “investimentos”. Em seguida, clique para “começar” e caso seja a sua primeira vez, você será perguntado brevemente sobre os seus conhecimentos em investimentos.

Irão aparecer as opções de fundo para você, sendo que antes de clicar no card, o aconselhado é que você analise todas as informações com atenção. Veja também sobre as regras para movimentar e aplicar, além de quando poderá realizar o resgate.

No caso do fundo do Nubank que foi escolhido de acordo com o seu perfil de investidor, você precisará confirmar que está ciente do produto em questão, inserindo então o valor que deseja aplicar e clicar em investir, digitando a sua senha de quatro dígitos.