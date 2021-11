Como ligar ou desligar a lanterna do iPhone 13 (de trabalho)

Os iPhones vêm com uma luz LED que funciona como uma lanterna LED e o flash da câmera para ajudá-lo na maioria das situações. Se você tem o iPhone 13 e está procurando maneiras de ligar ou desligar a lanterna do seu iPhone 13, este artigo o ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos várias maneiras de ligar ou, e discutiremos como você pode ligar ou desligar a lanterna em seu iPhone 13.

Ligue ou desligue a lanterna no Centro de controle

A primeira maneira de ligar ou desligar a lanterna é a partir do Centro de Controle. Para controlar a lanterna a partir do centro de controle, siga as etapas fornecidas abaixo-

Para acessar o centro de controle em seu iOS 15, você terá que deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela.

Agora toque no Lanterna ícone no centro de controle. Quando o ícone da lanterna estiver destacado em azul, a lanterna será ligada.

Toque novamente para desligá-lo. Quando a lanterna estiver desligada, o ícone não será destacado.

Se você deseja controlar o brilho da lanterna, pode fazê-lo mantendo o ícone da lanterna pressionado e arrastando o controle deslizante para cima ou para baixo para controlar o brilho.

Se o ícone da lanterna não estiver disponível no centro de controle, você pode não tê-lo adicionado. Você terá que adicionar o ícone da lanterna no centro de controle manualmente. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

Vá para o Centro de Controle no Definições aplicativo.

Debaixo de Mais controles seção, você encontrará o Tocha aplicativo. Toque no + botão direito ao lado do Tocha ícone.

Ligue ou desligue a lanterna na tela de bloqueio

Outra maneira de ligar ou desligar a lanterna no seu iPhone 13. Isso pode tornar mais fácil para você ligar ou desligar a lanterna se você não quiser desbloquear o telefone.

Em primeiro lugar, pressione o Lado botão no seu iPhone para visualizar a tela de bloqueio. Você também pode usar Toque para acordar ou Levante para acordar recursos para visualizar a tela de bloqueio.

Agora, pressione e segure o ícone de lanterna que você vê no canto inferior esquerdo da tela de bloqueio. Assim que o ícone for destacado, a lanterna será ligada.

Para desligá-lo, toque e segure o botão da lanterna até que o ícone não esteja mais destacado.

Use o Siri para ligar ou desligar a lanterna

O Siri pode ser usado para realizar várias tarefas e você também pode comandar o Siri para ligar ou desligar a lanterna.

Dizer Alô siri para ativar o Siri.

Você pode dizer os seguintes comandos para controlar a tocha-

Ligue a lanterna. Desligue minha lanterna. Ligue minha lanterna. Desligue a lanterna.



Estas foram três maneiras de ligar ou desligar a lanterna no iPhone 13. Seguindo as etapas acima, você será capaz de controlar a lanterna no seu iPhone 13.