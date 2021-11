Como obter o Microsoft Office 365 for Lifetime grátis (2022)

Se você possui um PC, ter o Excel, o Word e o PowerPoint da Microsoft é imprescindível! Os recursos fornecidos por esses aplicativos são úteis para pessoas de todas as faixas etárias. No entanto, se desejar adicionar alguns recursos ao seu software Microsoft Office, você pode obter o Office 365, agora conhecido como Microsoft 365.

Os recursos adicionais fornecidos pelo Office 365 têm um custo. Os planos do Office 365 variam entre US $ 70 e US $ 100 para uma assinatura anual. Você também pode obtê-los mensalmente.

No entanto, se você não estiver disposto a desembolsar algum dinheiro extra para obter o Office 365, poderá obtê-lo gratuitamente usando os truques listados abaixo.

Como obter o Office 365 gratuitamente

Método 1: Use o Microsoft Office Online.

A Microsoft fornece uma versão somente online de todos os aplicativos do Office 365 gratuitamente. Assim, você pode usar gratuitamente aplicativos como Word, Excel e PowerPoint em qualquer navegador do PC.

Nem todos os recursos estão disponíveis em sua versão online, mas todos os recursos básicos estão disponíveis. Você pode acessar a versão online do Office 365 a partir deste link. Em seguida, entre ou inscreva-se em sua conta da Microsoft.

Agora, selecione o aplicativo do Office que deseja usar e comece a trabalhar nele. Você também pode sincronizar seu computador com o OneDrive para salvar automaticamente seus arquivos. No entanto, você só poderá usar os recursos fornecidos pela versão online do Office 365 até que seu dispositivo esteja conectado à Internet.

Método 2: Obtenha a versão do Office 365 Education.

Se você é aluno ou professor, pode obter o Office 365 gratuitamente! O único requisito é que sua escola ou instituição educacional tenha uma licença educacional. Sua elegibilidade será verificada com frequência e, uma vez que você não verifique seu endereço de e-mail, seu plano Office 365 Education expira e os aplicativos se tornarão somente visualização após 30 dias. Após 60 dias, seu acesso será negado.

Assim que seu plano educacional expirar, você terá que comprar o plano pago. Para verificar sua elegibilidade para a versão educacional, vá para ‘https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office‘este link e digite o endereço de e-mail .edu. Se você for elegível, poderá baixar todos os aplicativos do Office 365 em seu PC gratuitamente.

Método 3: Obtenha um pacote com um novo PC.

Se você está procurando um novo PC, pode procurar aqueles que vêm com uma assinatura do Microsoft Office 365. Este pode não ser o método mais econômico, mas pode ser útil se você já estiver procurando um novo PC.

Método 4: use os aplicativos móveis do Office 365.

O Office 365 tem sua versão baseada em aplicativo para smartphones e tablets. Se o seu dispositivo for menor que 10,1 polegadas, você pode usar o aplicativo móvel do Office 365 gratuitamente. Mesmo aqui, os recursos fornecidos para usuários de aplicativos móveis do Office 365 são limitados.

Método 5: Avaliação Gratuita do Microsoft 365.

Como muitos de vocês sabem, o julgamento termina em um mês. Depois disso, você deve pagar por uma assinatura. Além disso, você precisa inserir seus detalhes de pagamento ao se inscrever para um teste gratuito. Assim que o período de avaliação terminar, você será cobrado automaticamente por sua assinatura. Portanto, você precisa ter cuidado e cancelar a avaliação antes que ela termine ou você será cobrado.

Link de teste gratuito: https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/try

Método 6: Experimente a versão de avaliação.

A Microsoft oferece um teste para seus usuários corporativos e empresariais. É conhecida como versão de avaliação. Você pode usar isso https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter link e inscreva-se para o teste gratuito de 30 dias.

VERIFIQUE TAMBÉM:

Algumas perguntas frequentes

T1. Posso obter uma versão de teste do Office 365 antes de comprá-lo?

sim. Uma avaliação de 30 dias é fornecida pela Microsoft para seus usuários do Office 365. Uma vez que o período de teste termina, você precisa pagar por sua assinatura.

2º trimestre. Posso instalar o Microsoft 365 ou o Office no meu Mac?

sim. O Office 365 está disponível para usuários do Windows e Mac.

Você pode entrar em contato com a equipe de suporte do Office 365 neste link office.com/support. Para treinamento gratuito baseado em vídeo, você deve visitar office.com/training neste link.

Conclusão:

Estes são alguns dos métodos pelos quais você pode obter o Office 365 gratuitamente! Todos os métodos são 100% legais e não o colocarão em problemas. Se nenhum dos métodos o ajudar a obter o Office 365 gratuitamente, você pode ir para a assinatura paga ou pedir ao seu empregador para comprá-lo para você. Compartilhe seus comentários compartilhando mídias sociais se você conhece uma maneira tão útil de baixar o Office 365 gratuitamente.