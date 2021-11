Conseguir ocupar a mente com coisas produtivas é fundamental para uma vida mais saudável e feliz. Afinal, os pensamentos repetitivos e, especialmente, os negativos, podem minar as nossas emoções e a nossa rotina.

Por isso, neste texto nós unimos 9 dicas que podem lhe ajudar a ter uma mente mais produtiva naqueles momentos em que você se sente muito “disperso”. Acompanhe e saiba mais!

Como ocupar a mente com coisas produtivas?

Antes de saber como ocupar a mente com coisas produtivas, é interessante fazermos uma pequena reflexão: nós não precisamos ser produtivos o tempo todo.

O intuito deste conteúdo é lhe ajudar a aproveitar as horas livres em que você se sente entediado, ou quando os pensamentos ruins ficam sendo repetidos em sua mente.



Ademais, não há problema nenhum em ser improdutivo de vez em quando. Na realidade, precisamos dessa improdutividade para descansar a mente e o corpo, não é mesmo?

Com isso em mente, portanto, use as dicas abaixo com sabedoria. Vamos lá!

1- Pense em algo que você deseja conhecer ou aprender e dedique-se a isso

Pesquise na internet algo que você possa vir a gostar de aprender. Vale idioma, profissão, artesanato, etc. O importante é encontrar algo que lhe dê prazer e ocupe a sua mente de maneira positiva.

2- Estabeleça um cronograma para o seu dia a dia fora do trabalho

Tenha um cronograma de atividades para o dia a dia fora do trabalho ou da escola/faculdade. Aqui você pode incluir os afazeres domésticos, os exercícios físicos, passeios, etc.

3- Encontre um hobby que lhe faça feliz

Encontre alguma atividade que lhe ajude a se sentir mais feliz e motivado no seu dia a dia. Vale qualquer coisa! Desde jogos divertidos, até caminhadas, corrida, esportes em geral, etc.

4- Estabeleça metas e objetivos para você buscar

Outra forma de ocupar a mente com coisas produtivas é estabelecendo metas e objetivos para a sua vida. Lembre-se apenas de sempre revisitar essa lista. 😉

5- Leia mais

Ler é um poderoso exercício para a mente. Encontre livros e revistas que despertem o seu interesse e vá em frente!

6- Assista a documentários interessantes

Assim como ler é uma forma interessante de ocupar a mente com coisas produtivas, assistir a documentários também. Afinal, você aprende muita coisa, ouve muita história valiosa e preenche a mente de boas ideias.

7- Ouça podcasts interessantes

Os podcasts também podem ajudar. Eles podem ser incluídos no caminho do trabalho, por exemplo, que é onde você não pode assistir um documentário ou, talvez não possa ler (pois há quem se sinta nauseado ao ler dentro de um veículo).

8- Exercite-se em prol da sua saúde

Faça exercícios físicos que lhe façam se sentir bem consigo mesmo. Assim você cuida da sua saúde, ocupa a mente com coisas produtivas e se sente melhor.

9- Ouça músicas agradáveis e viaje pelas letras

Ouça as suas músicas favoritas e viaje pelas letras delas. Isso pode abrir a sua mente, instigar a sua criatividade, ocupar a mente com coisas produtivas e ainda lhe fazer se sentir bem.