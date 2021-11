Perder a timidez de falar em público é um grande desafio para muitas pessoas. Basta um convite para algum pronunciamento, que muita gente já sente frio na barriga, mal-estar, ansiedade, etc.

Mas como vencer tudo isso? Existe um meio de lidar com essa timidez e assim ser uma pessoa mais comunicativa em público? Veja as respostas neste conteúdo!

Como perder a timidez de falar em público?

Antes de qualquer coisa, é importante apontarmos que não existe um único meio de perder a timidez de falar em público. Se fosse assim, bastava todo mundo colocar a “fórmula mágica” em prática que já estaria tudo certo.

Em outras palavras, é preciso levar em conta o seu estilo de vida, a sua maneira de lidar com as coisas e as suas próprias emoções. Apenas assim é possível estabelecer uma atmosfera mais confortável para você se comunicar.

Assim sendo, a seguir apontamos dicas que podem lhe ajudar no seu objetivo, desde que você sempre leve em conta as suas singularidades. Vamos lá?

1- Entenda os potenciais motivos de sentir vergonha de falar em público

O primeiro ponto que devemos considerar é o nosso autoconhecimento. Nesta situação, é importante entender os motivos pelos quais você tem medo de falar em público.

É algum trauma específico? Falta de autoestima? Medo do julgamento? Ou o que? Pense sobre isso.

2- Lide com essas suas questões pessoais

Depois que você conseguir mapear algumas razões de ter medo de falar em público, é hora de lidar com essas questões pessoais.

Como citamos acima, se a questão for relacionada à autoestima, por exemplo, tente trabalhar isso em você.

Aqui, não podemos nos estender nas dicas, pois o importante é que você mesmo encontre subsídios para lidar com as suas questões emocionais. Se necessário, cogite o auxílio de um psicoterapeuta.

3- Comece um processo gradativo de superação da timidez

Para perder a timidez de falar em público é necessário compreender que este é um processo gradativo. Isso significa que não será da noite para o dia que você se sentirá super extrovertido e disposto a falar na frente de outras pessoas.

Mas sim, vá vencendo a sua timidez à medida que você vai se conhecendo mais. A nível de exemplo, comece falando em frente à família, depois, em frente a um grupo de amigos, e assim por diante.

4- Inicie analisando os seus pontos fortes

Analise os seus pontos fortes antes de querer perder a timidez de falar em público. Isso pode lhe ajudar a se sentir mais confiante, em determinados momentos.

Pois pare e pense: se você sentir que é bom em algo, poderá se sentir mais apto em falar sobre esse assunto, concorda?

5- Estabeleça sempre um roteiro do que será dito

Você não precisa praticar a associação livre na hora de falar em público. Mas sim, pode ter um breve roteiro anotado para nortear as suas palavras e assim diminuir a ansiedade.

6- Não observe a multidão: foque em algumas pessoas

Por fim, não fique observando todas as pessoas que ali estão. Mas sim, foque em um rosto em cada “canto” do lugar. Por exemplo, passeie o seu olhar no rosto de uma pessoa à esquerda, ao meio e à direita.

Isso dará a impressão de que você está olhando para todos e, na sua mente, você poderá criar uma imagem de que há apenas 3 pessoas ali. Experimente!