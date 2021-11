Como preparar o seu negócio para as vendas de Natal? Veja dicas

Não há sequer um shopping que já não tenha montado pinheiros centrais decorados com luzes de pisca-pisca e garantido a presença calorosa do bom velhinho. Tudo pensado – e muito bem pensado – para nos lembrar que é hora de comprar presentes.

Data esperada pelo comércio, estima-se que o Natal movimente cerca de R$ 34,3 bilhões do comércio varejista, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), garantindo um avanço de 4,3% nas vendas em relação a 2020.

Para além do comércio, o mercado de serviços também aposta no ‘espírito natalino’ como um importante impulsionador do autocuidado, realização de sonhos, descanso merecido e reformas desejadas. Para quem tem empresa, o momento de se preparar é agora. Definir as estratégias corretas serão essenciais para recuperar os prejuízos causados pela pandemia.