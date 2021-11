Como relaxar no home office? Veja algumas dicas

Conseguir relaxar no home office parece algo impossível para você? A gente entende! Especialmente se você começou a trabalhar em casa agora, você sabe o quanto pode ser difícil estabelecer uma rotina adequada e que mantenha a saúde mental em dia.

Mas, a boa notícia é que não é impossível construir uma rotina sólida, agradável e organizada. E para lhe ajudar nessa sua nova empreitada, trouxemos este conteúdo com sugestões interessantes para você. Vamos lá?

Como relaxar no home office?

Para relaxar no home office é preciso se atentar às suas mais diversas obrigações ao longo do dia. Também observe como você tem organizado a sua agenda e as suas metas diárias. Tudo isso é fundamental na hora de estabelecer um dia a dia mais agradável e que não impacte negativamente a sua saúde mental.

Além disso, existe uma série de ações que, em conjunto, ajudam a criar uma atmosfera agradável no ambiente de trabalho. Logo abaixo listamos algumas delas. Continue lendo para entender.



1- Tenha um momento para encerrar o expediente

Saiba exatamente o seu momento de encerrar o seu expediente. Afinal, é impossível relaxar no home office se ele não tiver hora para acabar, concorda?

Por isso, saiba estabelecer um horário diário para que o seu trabalho seja encerrado, e, se precisar, só ultrapasse esse tempo em situações bem pontuais e específicas – e nada frequentes, hein?

2- Reserve um momento para alongar o corpo e se exercitar

Cuide do seu corpo enquanto você trabalha em casa. Assim, nos horários de almoço ou até nas pausas para o lanche você pode alongar o corpo e se exercitar um pouco. Não precisa ser algo muito extremo, mas essas ações simples já poderão fazer com que você se sinta mais tranquilo e relaxado ao longo do dia.

3- Faça pausas ao longo do dia de trabalho

As pausas também ajudam na hora de você relaxar no home office. Dessa maneira, evite trabalhar por horas a fio, de forma ininterrupta. E, sim, inclua diversas pausas ao longo da sua rotina, a fim de estabelecer algumas quebras no trabalho e garantir que a sua mente relaxe por alguns minutos.

4- Mantenha uma rotina de refeições e obrigações

A sua rotina de refeições e diversas obrigações fora do trabalho precisa se manter. Nada de pular almoço, medicação, saída ao mercado ou algo do tipo apenas para tentar correr contra o tempo, ok?

Caso contrário, as chances de você ter crises intensas de estresse serão grandes. E isso impedirá que você consiga relaxar no home office.

5- Mantenha a sua saúde mental como prioridade

Sempre coloque os cuidados com a sua saúde mental como prioridade. Jamais deixe que as suas emoções sejam negligenciadas apenas para tentar correr atrás de um prejuízo, por exemplo.

O importante é manter a atenção voltada ao que você sente, para assim elaborar essas sensações e poder buscar subsídios para lidar com isso.

Dessa forma você conseguirá não só relaxar no home office, como também ter mais rendimento e qualidade de vida nesse ambiente.