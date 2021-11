Como resgatar códigos ou vales-presente no Microsoft Windows 11

FAQs

Como faço para resgatar códigos da Microsoft no Windows 10?

Você pode resgatar códigos Microsoft facilmente na Microsoft Store ou por meio de seu site de resgate. Discutimos o processo completo para resgatar os códigos da Microsoft no artigo acima. Você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo para resgatar o código da Microsoft.

Por que não consigo resgatar meu código de conta da Microsoft?

Você pode não conseguir resgatar seu Código Microsoft devido a vários motivos. Talvez você não consiga resgatar o código se estiver em uma conexão lenta com a Internet ou se o servidor estiver inativo. Tente resolver o problema com a Internet se ela estiver lenta e se o problema for do lado do servidor, você terá que esperar algum tempo para que o problema seja corrigido.