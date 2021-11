Resolver a sobrecarga de trabalho é imprescindível para garantir uma boa produtividade e um desempenho interessante no ambiente corporativo. Afinal, a sobrecarga não atrapalha somente a conclusão de uma tarefa, mas sim, impacta a saúde mental e física de qualquer pessoa.

Por isso, neste texto nós priorizamos algumas dicas que possam lhe ajudar a lidar com a sobrecarga de trabalho, viabilizando uma rotina mais saudável e benéfica. Acompanhe e entenda.

Como resolver sobrecarga de trabalho?



Para resolver a sobrecarga de trabalho é necessário estar atento a tudo que deve ser feito, diariamente. Não adianta apenas fazer uma “faxina na agenda” uma vez, e esperar que tudo se mantenha “limpo” ao longo dos meses. É fundamental manter-se próximo das suas tarefas, prazos e prioridades.

Abaixo nós damos mais detalhes nesse sentido:

1- Entendendo a demanda

O primeiro passo é compreender qual é a sua real demanda de trabalho. Sem esse reconhecimento torna-se inviável saber quando começar e quando terminar as suas tarefas, correto?

Assim sendo, analise o que deve ser feito até o fim do mês, do trimestre, e assim por diante. Mas lembre-se de listar todas as tarefas, desde as mais simples, como preencher uma planilha, até as mais complexas, como redigir um contrato importante.

2- Analisando o que pode ser delegado

Com todo o seu trabalho diante dos seus olhos, é hora de aprender a delegar tarefas. Afinal, não existe segredo na hora de resolver a sobrecarga de trabalho: é fundamental saber delegar funções para assim manter o seu dia a dia mais adequado às suas habilidades e competências.

3- Avaliando prazos s prioridades

Depois que você delegar algumas tarefas para outras pessoas, é hora de voltar para a sua demanda de trabalho. Neste momento será necessário avaliar quais são os prazos de cada atividade, além de listá-los em uma ordem de prioridade.

O que deve ser feito primeiro? O que deve ser entregue primeiro? Analise esses fatores antes de simplesmente começar a executar algumas tarefas aleatoriamente. Mantenha, dessa forma, o controle das suas “datas de entrega”.

4- Aprendendo a dizer “não”

Aprender a dizer “não” também é uma forma relevante de resolver a sobrecarga de trabalho. Isso porque quando você sabe quanto trabalho tem e sabe exatamente o que negar, automaticamente mantém um maior controle sobre o fluxo de novos trabalhos.

Sendo assim, não tenha medo de dizer “não”, afinal, isso prova o seu respeito sobre as expectativas alheias.

5- Evitando a procrastinação na hora de resolver a sobrecarga de trabalho

Por fim, mantenha-se sempre atento aos episódios de procrastinação. Embora seja impossível conseguir controlar sempre, uma vez que ainda somos seres humanos, isso não quer dizer que devemos deixar tudo acontecer “livremente”.

Saiba reconhecer os seus gatilhos para a procrastinação e evite-os. Também saiba admitir para si mesmo que está procrastinando e assim busque alternativas para lidar com isso.

Dessa forma você terá maiores chances de organizar as suas demandas de trabalho. Pode apostar!