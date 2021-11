Como saber onde quero chegar no trabalho? O que devo analisar para traçar um plano mais qualificado?

Se você tem essas dúvidas, saiba que não está sozinho! Existem muitas pessoas, hoje, se perguntando sobre carreira profissional e caminho profissional. Afinal, não nascemos sabendo e, para decidir qual o melhor caminho profissional para nós, devemos saber fazer uma autoanálise profunda.

E para lhe ajudar nessa autoanálise, criamos este conteúdo de hoje. Acompanhe e fique por dentro das nossas dicas e sugestões!

Como saber onde quero chegar no trabalho?

Saber onde quero chegar no trabalho é muito importante. Afinal, como poderemos nos motivar e aceitar desafios em nossa carreira se, na verdade, sequer sabemos quais são os nossos objetivos? Pois é!



Por isso, deixe o piloto automático de lado e comece a tomar as rédeas da sua vida. Para isso, pratique o autoconhecimento, aprenda novas habilidades, e assim por diante.

Abaixo damos mais detalhes sobre isso:

1- Comece conhecendo a si mesmo

Não existe caminho mágico. Para saber onde quero chegar no trabalho, eu automaticamente preciso me conhecer melhor.

Por isso, comece a se fazer auto questionamentos, dos mais diversos tipos. Para assim, encontrar respostas sobre você mesmo. Veja algumas perguntas que podem ser feitas:

Quem eu sou?

Quais são os meus pontos fortes?

E os meus pontos fracos?

O que me faz feliz?

O que me causa angústia?

Como imagino que será o meu futuro?

Quais são os meus sonhos?

O que seria a carreira ideal para mim? E o salário ideal?

Esses são apenas alguns dos questionamentos que podem ser feitos. Busque, dentro de você, sinais e dados importantes sobre quem você é. Pois isso poderá ser usado na hora de trilhar um caminho profissional mais alinhado às suas expectativas.

2- Pense sobre as possibilidades de trabalho que mais “combinam” com você

Depois de fazer uma entrevista profunda com você mesmo – por dias ou até semanas, em alguns casos, comece a pensar nas possibilidades de carreiras e cargos que são a sua cara.

Ou seja, baseie-se nas suas habilidades, sonhos e objetivos na hora de traçar uma linha que aponte quais as carreiras mais interessantes para o seu perfil.

Aqui, é muito importante saber buscar informações sobre os mais diversos tipos de trabalho, a fim de conhecer novas possibilidades e assim descobrir novas paixões.

3- Comece a traçar um plano de carreira

Com os dados acima em mãos, é hora de começar a fazer o seu plano de carreira. Trace as suas metas, objetivos e passos para atingir o seu sonho. A única forma de saber onde quero chegar no trabalho, é traçando o caminho que eu quero seguir.

Assim, se você praticar as dicas anteriores, nesta etapa já terá uma visão da “linha de chegada”. E poderá se preparar para chegar lá.

Busque ajuda profissional para planejar a sua carreira

Se apesar de você colocar as dicas acima em prática, ainda assim não saber onde quer chegar, busque ajuda profissional. Atualmente, existem muitos profissionais que auxiliam como mentores de carreira, e eles poderão lhe ajudar nesse sentido.

Boa sorte na sua descoberta! 🙂