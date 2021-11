Como se formam as zonas mortas do oceano

Uma zona morta é uma área do oceano com níveis de oxigênio muito baixos. Em todos os oceanos do mundo, existem muitas zonas mortas onde a maioria da vida marinha não consegue sobreviver.

Existem algumas maneiras de se formar uma zona morta no oceano, veja!

Poluição

Nossos cursos de água correm o risco de poluição por uma ampla gama de fontes, incluindo fertilizantes e pesticidas da agricultura terrestre. Outros poluentes chegam ao oceano a partir de águas pluviais e esgoto.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) estima que 65% das águas costeiras e estuários ao redor dos EUA contíguos são afetados por nutrientes excessivos de atividades terrestres. A entrada desses nutrientes inicia um processo conhecido como eutrofização.



O que é eutrofização?

A eutrofização ocorre quando o excesso de nutrientes entra nos cursos d’água, como oceanos, rios, lagos e estuários. Esses nutrientes geralmente vêm de fertilizantes comerciais aplicados em terras agrícolas, mas também podem vir de terras privadas e poluentes como esgoto e águas pluviais.

Caso muito fertilizante acabe sendo aplicado, as plantas não podem absorver esses nutrientes e eles permanecem no solo. Quando chove, o fertilizante é levado pela água, abrindo caminho para os cursos de água.

Quando o excesso de nutrientes da poluição, incluindo nitrogênio e fósforo, entra nos cursos de água, eles estimulam o crescimento de algas.

Como uma grande quantidade de algas cresce ao mesmo tempo, uma proliferação de algas é criada. Isso cria uma queda nos níveis de oxigênio, o que pode criar as condições que levam à formação de uma zona morta.

Algumas proliferações de algas, incluindo aquelas que contêm cianobactérias ou algas verdes-azuladas, também podem conter níveis perigosos de toxinas, sendo então classificadas como proliferações de algas prejudiciais (HAB).

Além de afetar o oceano, essas flores podem atingir a costa e representar um perigo para as pessoas e animais expostos a elas.

Conforme a proliferação de algas morre, ela começa a afundar em águas mais profundas, onde a decomposição das algas aumenta a demanda biológica de oxigênio.

Por sua vez, isso remove grandes quantidades de oxigênio da água. Também aumenta os níveis de dióxido de carbono, o que diminui o pH da água do mar.

Qualquer vida animal móvel dentro dessa água pobre em oxigênio ou hipóxia irá nadar para longe, caso consiga. A vida animal imóvel morre e, à medida que se decompõe e é consumida pelas bactérias, os níveis de oxigênio na água caem ainda mais.

Como a concentração de oxigênio dissolvido cai abaixo de 2ml por litro , a água é classificada como hipóxica. As áreas do oceano que sofreram hipóxia são classificadas como zonas mortas.

Alterações Climáticas

Os cientistas sugerem que existem muitas variáveis ??diferentes das mudanças climáticas que também têm a capacidade de afetar a formação de zonas mortas.

Isso inclui mudanças de temperatura, acidificação do oceano, padrões de tempestade, vento, chuva e aumento do nível do mar. Pensa-se que essas variáveis ??atuam em conjunto para contribuir para o aumento verificado no número de zonas mortas globalmente.

Águas mais quentes retêm menos oxigênio, então zonas mortas podem se formar mais facilmente. Essas temperaturas mais altas também reduzem a mistura oceânica, o que pode ajudar a trazer oxigênio adicional para áreas esgotadas.

Zonas mortas podem se formar sazonalmente, pois fatores como a mistura da coluna de água mudam.

Por exemplo, a zona morta do Golfo do México tende a começar a se formar em fevereiro e se dissipar no outono, à medida que a coluna de água sofre maior mistura durante a temporada de tempestades.

