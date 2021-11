Se impor perante o chefe é importantíssimo para manter uma atmosfera positiva no ambiente de trabalho. Afinal, ninguém merece se sentir diminuído perante o chefe, concorda?

Sendo assim, acompanhe este texto e comece a mudar alguns pensamentos e comportamentos, caso queira ser mais assertivo diante do seu gestor. Vamos lá!

Como se impor perante o chefe?

Antes de qualquer coisa, quando você pensar em como se impor perante o chefe, não pense que isso é margem para você ser desrespeitoso ou arrogante. Muito pelo contrário.

Impor o seu posicionamento é uma forma de mostrar o seu ponto de vista, de maneira respeitosa e dando espaço para que o chefe também expresse as ideias dele.



Isso quer dizer que embora a palavra “impor” possa nos remeter a ideia de querer “forçar” algo, não é isso que ela significa nesse contexto.

Veja esse “impor” como ser uma pessoa que tem suas próprias convicções e sabe expô-las mesmo quando o outro discorda. Mas nada de forçar a situação, ok?

Com esses pontos esclarecidos, vamos as dicas de como se impor perante o chefe:

1- Cuide da sua linguagem corporal

A sua linguagem corporal é uma peça-chave nesse tipo de situação. Por exemplo, se você quer mostrar o seu ponto de vista e pretende discordar do seu chefe, não fique falando de cabeça baixa ou com um tom de voz quase inaudível.

Mas sim, tente olhar nos olhos do seu gestor, gesticule, fale em bom tom e observe o seu corpo: você precisa mostrar que não está inseguro e “com medo”.

2- Seja respeitoso e sempre ouça o que o chefe tem a dizer

Quando o seu chefe estiver falando, seja respeitoso. Olhe nos olhos dele, observe a linguagem corporal dele, além de ouvir atentamente cada palavra dita. Nada de interromper o que você está ouvindo, ok?

3- Use argumentos de maneira empática

Quando for a sua vez de dar um contraponto, use argumentos de maneira empática. Isto é, não seja arrogante ou agressivo na hora de se impor perante o chefe. Mas sim, use palavras não-violentas e foque em argumentar baseando-se em dados consistentes.

4- Cuide das suas emoções – elas podem ser traiçoeiras as vezes

As suas emoções podem ser bem traiçoeiras no momento em que você está argumentando com o seu chefe. Portanto, respire fundo e preste atenção nelas.

Se porventura você estiver muito irritado com algo, dê um tempo antes de conversar. Caso contrário, na hora de se impor perante o chefe você pode acabar sendo mais agressivo do que gostaria, e isso pode render processos e arrependimentos. Cuidado.

5- Entenda que as ideias de vocês podem ser diferentes

Por fim, entenda que as ideias de vocês podem ser diferentes, volta e meia. Assim, você até pode se impor perante o chefe, mas não espere que ele sempre mude de ideia ou pense como você. Afinal, cada pessoa é única, e nós devemos respeitar esse fator, concorda? 🙂