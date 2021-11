Como se sair bem na prova de biologia do Enem? Professor dá cinco dicas essenciais!

No dia 28 de novembro, os estudantes que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), encontrarão, além da prova de matemática, as provas de química, física e biologia. Já trouxemos dicas para a prova de matemática – e também redação – e agora, com a ajuda do professor Flávio Augusto, listamos cinco dias para a prova de biologia.

Professor de biologia, Flávio estará presente no Aulão Boa Prova, realizado pela Bahia FM e pelo Portal iBahia, em parceria com a Uniruy. Confira as dicas:

1ª dica: lembrar dos conteúdos mais importantes da prova de Biologia, são eles: ecologia, impactos ambientais – “é o assunto que mais cai”, pontua o professor -, células, membranas e organelas, depois genética e evolução. “Foco nesse conteúdo”.

2ª dica: “Resolvam primeiro as questões fáceis e rápidas e deixem para o final as difíceis e trabalhosas”, destaca. Segundo o professor, isso se aplica por causa da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que é adotada no ENEM.

3ª dica: As questões de genética que envolvem cálculo têm um índice de erro elevado, então você deve deixá-la para o final da prova, segundo Flávio. “Foque primeiro nas questões que você vai garantir pontuação”, reforça.

4ª dica: Se ligue: o professor lembra que as questões de botânica estão cada vez mais presentes, com níveis mais elevados e geralmente relacionando com ecologia ou evolução.

5ª dica: A última dica tem a ver com o dia da realização da prova. “Escolhe uma roupa confortável – lembre-se que é uma prova exaustiva -, leve um lanchinho que vai te dar energia e motivação. A dica é um chocolate durante a prova, um tablete a cada meia hora, porque vai lhe dar glicose para você manter a glicemia, vai lhe trazer cafeína que é um estimulante e vai fazer você liberar endorfina, causando a sensação de bem-estar. Não esqueça também a hidratação, para você manter a concentração e o foco”.

Para ter mais dicas do professor Flávio Augusto, inscreva-se no Aulão Boa Prova, que acontece os dias 6 e 7 de novembro (presencial e virtualmente), no Shopping Bela Vista, e no dia 8 de novembro haverá um simulado virtual.

No modo presencial, serão cumpridas as normas e os protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde (OMS) por conta da pandemia da Covid-19 e apenas 70 alunos poderão estar presentes. Já no formato virtual, o número de inscritos será ilimitado e haverá a distribuição de uma apostila digital com 60 questões.

Além de Dudu, o evento reunirá um time de professores de química, física, biologia, geografia, história, matemática, linguagens, inglês e sociologia para tirar dúvidas e orientar os estudantes que farão o exame. Ao todo, 3,1 milhões de candidatos estão inscritos no ENEM deste ano.

As inscrições estão abertas até às 12h do dia 6 de novembro, através do site.

O Que: Boa Prova – Enem 2021

Quando: 6 e 7 de novembro (presencialmente e virtualmente); 8 de novembro (aplicação do simulado virtualmente); das 15h às 18h30

Onde: Shopping Bela Vista, Salvador