Compactos e charmosos: confira razões para investir em um studio para morar

Os hábitos e desejos das pessoas sobre moradia estão intrinsecamente ligados a diversos outros fatores, assim como o contexto do tempo em que se vive. Com o aumento de lançamentos imobiliários próximos a esses pontos, fortaleceu-se uma tendência: a procura por studios e apartamentos menores com até dois dormitórios. O boom desse perfil de moradia tem atraído jovens solteiros, investidores de olho na rentabilidade do aluguel e até núcleos familiares sem filhos interessados em economia de gastos.

E por mais que as moradias maiores e mais espaçosas mantenham o seu público, para aqueles que pretendem realizar o sonho de viver ou investir em imóveis compactos, algumas dicas e pontos importantes podem fazer a diferença na hora de tomar essa decisão:

Imóveis compactos costumam custar menos, o que reflete também no valor reduzido de impostos e de gastos com as contas da casa e condomínio, e automaticamente compromete um investimento menor na compra, assim como uma parcela menor do orçamento mensal em parcelas de financiamento. Com as taxas de juros ainda em um dos patamares mais atrativos de todos os tempos, o momento se torna ainda mais propício.

2 – Localização e mobilidade

O aumento de empreendimentos com unidades nos perfis de flats, studios e até dois dormitórios se democratizou ao longo dos últimos anos, aproximando-se dos pontos de transporte público e investindo nas possibilidades de mobilidade alternativa. Da mesma forma que tem buscado locais estratégicos, com ofertas de serviços e lazer.

Viver em um espaço menor implica em mais praticidade na hora da organização e limpeza do lar. Com menos espaço para bagunça, por exemplo, as tarefas domésticas se tornam mais práticas e os cuidados diários dispendem de menos tempo e energia. Esse ponto se torna ainda mais valioso para aqueles com rotinas intensas de trabalho fora de casa.

Não há motivos para se preocupar com lazer ao decidir viver em um imóvel compacto. Os residenciais, como o Bourbon, por exemplo, lançamento da EBM na região de Perdizes, investem em ampla oferta de estruturas de lazer coletivas nas áreas comuns, como lazer completo, pet place, espaço solarium, churrasqueira, mall com comércio diversificado no térreo, assim como espaço fitness, lavanderia e bicicletário.

5 – Investimento e rentabilidade