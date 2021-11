Competição chega nas semifinais – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 18 (AFI) – A Taça Fares Lopes, torneio da Federação Cearense, que dá vaga para a Copa do Brasil de 2022, vai entrar na fase de semifinais. Sábado (20), jogam, 15h, no Domingão, em Horizonte, FC Atletico x Caucaia; a volta será dia 24 em local a definir,mas às 15h. Na outra partida jogam dia 21, domingo, Barbalha x Icasa, 15h, no Inaldão, em Barbalha.

A volta é dia 24, quarta-feira, 15h no Estádio Mirandão. Na primeira fase se classificaram no grupo A, Caucaia com 10 pontos e Barbalha com 9, ficando de fora, Floresta com 7, Ceará B com 3 e Crato sem nenhum ponto; e no grupo B, Icasa com 8 pontos, Atlético com 7 e ficando pelo caminho Guarany de Sobral com 5, União com 4 e Pacatuba com 3 pontos.

SÉRIE C

Nesta semana também, a Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol divulgou a Tabela Detalhada das Quartas de Final do Campeonato Cearense Série C. Os jogos serão neste sábado, dia 20 desde 15h: Crateús x Campo Grande ( Estádio Juvenal de Melo); e Quixadá x Tianguá ( Estádio Bandeirão).

As equipes foram segundo e terceiro lugares em seus grupos na primeira fase. Estão classificados para a semifinal os dois primeiros colocados dos grupos da fase anterior: Pague Menos e Guarani de Juazeiro.

Na primeira fase, essa foi a classificação: grupo A – 1º) Pague Menos, 10 pontos; 2 º) Crateús 8; 3 º) Tianguá, 7; 4 º) Itarema, 3; 5 º) Aliança, 0; grupo B – 1 º) Guarani de Juazeiro, 10 pontos; 2 º) Quixadá, 10; 3 º) Campo Grande, 6; 4 º) Arsenal, 3; 5 º) Limoeiro, 0 ponto.

SUB-17 E FEMININO

A Federação Cearense também divulgou as semifinais do sub-17 estadual. Sábado (20), ás 9h30 jogam: Juazeiro x Ceará (Moraisão) e Floresta x Fortaleza (CT do Floresta). Nesta semana ocorreram as primeiras semifinais do Cearense Feminino. No Junco, o Ceará venceu o Guarany por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença. No outro duelo, o Fortaleza venceu o Menina Olímpica por 4 a 1 no Moraisão. O Leão pode sofrer um revés por até dois gols de diferença para avançar de fase.