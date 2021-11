Competição que garante vagas na Série D e Copa do Brasil começa dia 24 – Futebol Interior

São Luís, MA, 15 (AFI) – Começa dia 24 a Copa FMF (Federação Maranhense de Futebol). A competição dará vagas para Série D e Copa do Brasil.

A competição será Sub 23 (atletas nascidos a partir 1998) e o sistema de disputa também buscou reduzir os custos. Diferente das edições anteriores (com grupo único na Primeira fase), a Copa FMF 2021 terá oito clubes na primeira fase, seis clubes da Série A 2021 que não possuem vaga no Brasileiro 2022 – Pinheiro, Juventude, IAPE, São José, Imperatriz e Bacabal) e o campeão e vice da Série B 2021) – divididos em dois grupos de quatro; depois virão as semifinais e as finais.

PRIMEIRA RODADA

Confira os jogos da rodada inicial: 24 de novembro – 15h30, Iape x Pinheiro (N.Santos, São Luiz); Bacabal x Imperatriz (a definir), Cordino x Tuntum (Leandrão, Barra do Corda) e dia 26, 15h30, São José x Juventude (N. Santos, São Luiz). A segunda rodada será realizada dias 27, 28 e 29 de novembro; e a terceira dia 2 de dezembro.