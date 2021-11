Comprovante de vacinação passa a ser obrigatório para uso do transporte intermunicipal

Na tarde desta quarta-feira (24), o governador Rui Costa anunciou novas medidas contra a pandemia de Covid-19. A Bahia passará a exigir o comprovante de vacinação para uso do transporte público intermunicipal a partir do dia 10 de dezembro.

Segundo o governador, o decreto com a determinação será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (25).

“Obrigatoriamente, as pessoas terão que apresentar o atestado de vacinação das duas doses, exceto as crianças, que ainda não estão no período de se vacinarem. E para as pessoas que já estão na condição da dose de reforço, também será exigido a comprovação da terceira dose”, disse o governador durante o anúncio.