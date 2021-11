Conceição da Feira anuncia São João de 2022; veja detalhes

A Prefeitura de Conceição da Feira, interior da Bahia, anunciou a realização do São João de 2022. De acordo com informações do G1 Bahia, a gestão municipal já começou o planejamento e determinou que a data para os festejos juninos será entre 23 a 26 de junho. Ainda não há detalhes sobre as condições sanitárias para a realização do evento, nem se os shows serão feitos gratuitamente e em praça pública.

As festas de São João foram canceladas por dois anos seguidos, em 2020 e 2021, por causa da pandemia da covid-19. Segundo o prefeito da cidade, João de Furão, algumas atrações já confirmadas, como Matheus e Kauan e Tarcísio do Acordeon. O gestor disse ainda que o São João pode ser cancelado, caso a situação pandêmica seja alterada.