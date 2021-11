Concentrix abre vagas de emprego pelo país; veja funções

A Concentrix, empresa especializada em serviços de interação e apoio técnico ao cliente, está disponibilizando novas vagas de emprego. As oportunidades abertas são 100% home office e os interessados devem realizar sua inscrição através da internet.

Concentrix divulga novas vagas de emprego

A Concentrix, além de ser uma empresa que dá ao colaborador a possibilidade de crescimento e desenvolvimento dentro da empresa, disponibiliza aos cargos uma série de benefícios, como vale alimentação, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, entre muitos outros a depender do cargo de atuação.

Para preencher as vagas, os candidatos deverão possuir alguns requisitos mínimos exigidos pela empresa, como ensino superior completo em alguma área do setor tecnológico, fluência em no mínimo 1 idioma, de preferência o inglês, e disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis em regime home office.



Veja a seguir, as vagas disponíveis pela empresa.

Analista de Tecnologia de informação sênior;

Supervisor(a) de Call Center;

Recruiter II (bilíngue);

It service delivery Specialist;

Gerente de qualidade e treinamento bilíngue (inglês);

Consultor de benefícios sênior;

Especialista de Customer Experience (Bilíngue Inglês Avançado);

Coordenador de qualidade;

Desenvolvedor mobile;

Analista de qualidade trilíngue;

Todas as vagas acima estão disponíveis para candidatos PCDs.

Como se candidatar às vagas

Os interessados em preencher as vagas deverão realizar sua inscrição através do site oficial da Concentrix, na aba “trabalhe conosco”. Ainda há a possibilidade de enviar seu currículo diretamente pelo site, clicando no link de inscrição.

