Concorrente por vaga no G4 da Série B tem interesse em zagueiro do Guarani para 2022 – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – O Guarani vai ter dificuldades em manter o elenco que surpreendeu na Série B do Brasileiro para 2022. Além do lateral-esquerdo Bidu, um jogador que está em alta é o zagueiro Thales.

Titular absoluto na defesa alviverde durante o campeonato nacional, Thales tem contrato até dezembro e teria como prioridade seguir no Brinco de Ouro da Princesa. O CRB, porém, aparece como interessado em seu futebol.

Brigando diretamente com o Guarani por uma vaga no G4 da Série B na última rodada, o CRB é comandado por Allan Aal, que foi o responsável pela chegada de Thales ao Bugre no início deste ano.

Thales e Allan Aal são velhos conhecidos. Antes de se encontrarem por um curto período no Guarani – o treinador foi demitido em maio -, os dois trabalharam juntos no Paraná em 2020.

Revelado na base do Internacional, Thales passou por Bahia, Atlético-GO, CSA, Vitória, Criciúma, Paraná e Ankaraspor-TUR antes de chegar ao Guarani. O zagueiro de 28 anos fez 37 partidas e marcou um gol.

VÃO SUBIR?

Faltando uma rodada para o término da Série B, Guarani e CRB não dependem apenas de si para conquistarem o acesso. O Bugre é o sétimo colocado, com 59 pontos, e o Galo da Pajuçara aparece em quinto lugar, com 60.

A situação mais complicada é do Guarani, que precisa ganhar do Botafogo, no Rio de Janeiro, e torcer por tropeços de CSA, CRB e Avaí. Já o Galo, além de vencer o Operário, em Ponta Grossa, tem que torcer para o Avaí não bater o Sampaio Corrêa, em Florianópolis.