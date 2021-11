Concurso Cagece 2022: EDITAL é anunciado pelo governador

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realizará um novo edital de concurso público em 2022. A seleção foi confirmada pelo governador do estado, Camilo Santana, na última terça-feira, 23, por meio das redes sociais. No entanto, Camilo não deu mais detalhes sobre a seleção.

A expectativa é de que nas próximas semanas a Cagece possa divulgar mais detalhes e o governo do estado divulgar uma portaria autorizando o concurso oficialmente. Feito isso, os trâmites devem ser agilizados e o novo concurso fica mais próximo.

Último concurso Cagece foi em 2013

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará realizou concurso Cagece em 2013, a época o edital trouxe 315 vagas em cargos de nível médio e superior. A banca organizadora foi a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab).

As oportunidades foram para os cargos de analista químico, arquiteto, biólogo, engenheiro, advogado, analista de gestão, médico do trabalho, tecnólogo em eletromecânica e saneamento e vários cargos técnicos.



Você Pode Gostar Também:

Forma aplicadas provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos. As avaliações foram realizadas nas cidades de Limoeiro do Norte, Sobral, Crateús, Fortaleza e Juazeiro do Norte.

O Governador Camilo Santana anunciou outros concursos no estado:

“Aqueles que têm interesse e vontade de ser servidor público, comecem a estudar porque acontecerá em breve. Alguns não aconteceram ainda por conta da restrição federal, com a Semace”, disse Camilo Santana.

Confira abaixo as oportunidades:

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace); Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos; Secretaria do Desenvolvimento Agrário; Procuradoria Geral do Estado (PGE); Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); Universidade Regional do Cariri (Urca); e Universidade Estadual do Ceará (Uece).