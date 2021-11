Concurso Câmara de Brasilândia – MT tem inscrições até nesta terça-feira (16)

A Câmara Municipal de Brasilândia, no estado do Mato Grosso do Sul, encerra inscrições nesta terça-feira (15). O edital de concurso público tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível fundamental completo no legislativo municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Agente de Apoio Legislativo I: Serviços Gerais; Vigia;

Agente de Apoio Legislativo II: Recepcionista.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 1.195,99, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO



Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 16 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Fapipa. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

O concurso público contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; e informática. As avaliações serão aplicada no dia 5 de dezembro de 2021

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO I – SERVIÇOS GERAIS

Executar as atividades de zeladoria e limpeza; Abrir e fechar as instalações da Câmara Municipal; Ligar ventiladores, condicionadores de ar, luzes e demais aparelhos elétricos, instalados em áreas comuns da Câmara Municipal, e desligá-los no final do expediente; Manter limpos os móveis e arrumados os locais de trabalho, inclusive os gabinetes parlamentares e salas de reuniões; Manter arrumado o material sob sua guarda; Fazer café, providenciar suco, água e servi-los; Lavar louças e manter em adequado estado de higiene a cozinha; Executar outras atividades inerentes ao cargo.

AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO I – VIGIA

Executar serviços de vigilância do edifício da Câmara Municipal, interna e externa e em toda a área a ela pertencente. Vigilância sobre os portões e portas de acesso à Câmara Municipal. Fazer inspeções de rotinas. Outras tarefas afins; executar serviços de vigilância do edifício da Câmara Municipal, interna e externa e em toda a área a ela pertencente; vigilância sobre os portões e portas de acesso à Câmara Municipal; fazer inspeções de rotinas; zelar pela integridade da sede da Câmara Municipal e pelos bens pertencentes ao Legislativo; entre outras atividades.

AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO II – RECEPCIONISTA

Recepcionar visitantes e munícipes procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações ou encaminhá-los as pessoas ou setores procurados; Atender ao público interno e externo prestando informações simples, anotando recados e efetuando encaminhamentos; Controlar o acesso de visitantes nas dependências administrativas e dos gabinetes; entre outras atividades.

EDITAL 2021