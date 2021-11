Concurso Câmara de São Pedro – SP tem inscrições até nesta quinta-feira (25)

Em São Paulo, a Câmara Municipal de São Pedro tem inscrições até nesta quinta-feira (25). O edital de concurso público tem por objetivo ocupa uma vaga no cargo de Motorista, função que exige nível fundamental, bem como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria C ou D.

O salário oferecido será no valor de R$ 1.712,80, acrescido de R$ 325,00 correspondente ao vale alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Sigma Assessoria. O valor da inscrição está fixado em R$ 40,00.

PROVAS



O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 12 de dezembro de 2021.

Atribuições

a) Descrição Sintética: Dirigir veículos para auxiliar no desenvolvimento dos serviços da Câmara.

b) Descrição Analítica: Dirigir os automóveis patrimoniados pela Câmara Municipal; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, freios, faróis, embreagens, combustíveis, e etc; Dirigir veículos transportando Vereadores, autoridades, funcionários, assessores, pessoas, materiais e outros, conforme solicitação; Zelar pela segurança de passageiros, verificando fechamento de portas e o uso obrigatório do cinto de segurança; Fazer pequenos reparos de urgência, inclusive dando suporte logístico para os passageiros caso esteja transportando-os; Manter o veículo limpo, externo e interno, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Informar-se sobre o itinerário e conduzir veículo em viagens dentro e fora do município; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objeto e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; entre outras atividades.

EDITAL 001/2021